バルセロナが宿題をこなす！レヴァンドフスキ＆フェラン弾でオサスナ撃破…レアル・マドリーの結果次第でラ・リーガ優勝が決定

2日のラ・リーガ第34節、バルセロナは敵地エル・サダールでのオサスナ戦を2-1で制した。

バルセロナが29回目のラ・リーガ優勝を決められる節がやってきた。翌日のレアル・マドリーの結果次第ではあるが、いずれにしろ、このオサスナ戦で勝利することが今節優勝の最低条件となる。

フリック監督はGKジョアン・ガルシア、DFエリック・ガルシア、クバルシ、ジェラール・マルテイン、カンセロ、MF後列ガビ、ぺドリ、前列ローニー、オルモ、フェルミン、FWレヴァンドフスキを起用。エリック・ガルシアと同様に負傷から復帰を果たしたハフィーニャ、ベルナルはベンチスタートとしている。

前半、バルセロナは70%以上のポゼッション率を記録してオサスナ陣地でゲームを進めるが、ヤマル＆ハフィーニャ不在の影響はやはり大きく、アタッキングサードで違いを生み出すプレーを見せられない。ブディミルがポスト直撃のシュート放つなど、速攻を仕掛けるオサスナの方がよりゴールに近づいている。

後半になっても、バルセロナがボールを保持しながらも攻めあぐねる状況は変わらず。フリック監督は62分に交代カードを3枚切り、ガビ、オルモ、ローニーを下げてフレンキー・デ・ヨング、ラッシュフォード、フェランをピッチに立たせる。





その後もオサスナの堅守に苦しんだバルセロナだったが81分、ついにスコアを動かすことに成功する。右サイドのラッシュフォードがペナルティーエリア内にクロス。すると大外のレヴァンドフスキがオサスナの右サイドバック、ロジェの背後から前に体をねじ込み、打点の高いヘディングシュートを突き刺した。まさにセンターフォワードという動きで、“らしい”ゴールを決めてみせたレヴァンドフスキは、今季ラ・リーガ13得点目。

先制したバルセロナは、前のめりにならざるを得ないオサスナを相手に86分に加点。フェルミンのスルーパスからDFラインを抜け出し、ペナルティーエリア内に侵入したフェランが、ボールを枠内に流し込んでいる（今季ラ・リーガ15得点）。

88分にはラウール・ガルシアにヘディングシュートで1点を返されたバルセロナだが、1点をリードしたまま試合終了のホイッスルを聞いた。翌日、レアル・マドリーがエスパニョール戦を引き分け以下で終えれば、バルセロナのラ・リーガ連覇が決定することになる。