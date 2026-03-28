チームの“生命線“ハフィーニャが離脱したバルセロナ、過密日程＆無謀な遠征を容認するFIFAに激怒…スペイン紙報道

FWハフィーニャが戦線離脱したバルセロナは、FIFAに対して激怒している様子だ。スペイン『ムンド・デポルティボ』が報じている。

ブラジル代表FWは26日に行われた国際親善試合フランス戦（●1-2）の前半に負傷。右足ふくらはぎを痛めて約5週間の戦線離脱と強いられる見込みだ。

バルセロナは今後9試合でハフィーニャを欠くことに。ブラジル代表FWはラ・リーガの5試合と、さらにチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝アトレティコ・デ・マドリード戦の2試合は欠場が確定し、たとえCLで勝ち進んでも準決勝（1stレグ4月29日、2ndレグ5月5日）に出ることも難しくなった。

バルセロナはハフィーニャが離脱すれば、そのパフォーマンスと成績は目に見える形で低下。今季7敗の内5敗は、彼不在の中で喫したものだった。シーズンの最重要と言える局面でチームの“生命線”を失うことになり、言葉通り大打撃を受けることになった。

『ムンド・デポルティボ』によれば、バルセロナはスポーツ面、それに伴い財政面でも大きな影響を与え得るハフィーニャの離脱に対して、大きな怒りを感じてる模様。そしてその矛先は、FIFAに対して向けられているとのことだ。

ブラジル代表は今回のインターナショナルウィークで、アメリカの地でフランス代表、クロアチア代表との親善試合が臨むことになったが、バルセロナはシーズンが残り2カ月を切った段階で、FIFAが金銭目的の遠征を容認していることに我慢がならない様子。バルセロナの選手ではそのほか、ポルトガル代表のDFジョアン・ガルシアもメキシコ代表、アメリカ代表とのアウェー戦をこなす予定となっており、同クラブはこちらに関しても長旅の影響を憂慮し、負傷しないことを願っているという。

バルセロナはフットボール界の過密日程が是正されるどころか、さらに悪辣なものになっていると感じ、そうした流れを容認するFIFAに対して激しい怒りを覚えているようだ。