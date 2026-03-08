ビルバオ撃破のバルセロナ、フリックは途中出場のぺドリを称賛「彼はチームメート全員をより良い選手にする。試合を変えてしまえるんだ」

7日のラ・リーガ第27節、バルセロナは敵地サン・マメスでのアトレティック・クルブ戦を1-0で制した。ハンジ・フリック監督は試合後、勝利への満足感を表している。



ミッドウィークにコパ・デル・レイ準決勝アトレティコ・マドリー戦に臨んだバルセロナは、全体的に動きが重かったものの、それでも勝ち点3を獲得。温存していたMFぺドリを後半から出場させると、68分に同選手のアシストからFWラミン・ヤマルが決勝点を記録している。ラ・リーガ3連勝の首位バルセロナは、今節も2位レアル・マドリーとの勝ち点4差を維持することに成功した。

フリック監督は試合後、サン・マメスから勝ち点3を持ち帰れることを喜んだ。

「ここでプレーするのは簡単ではない。それに私たちは火曜の試合から出場時間を管理する必要があった」



「私はこの勝利に大きな価値を見出している。チームは失点をゼロに抑えて勝ったんだ。私たちはさらに1試合を消化して、さらに勝ち点3を重ねたんだよ」

フリック監督はまた、後半から出場したぺドリの重要性を強調。試合の流れを変えたと話している。

「以前にも言ったはずだ。ぺドリはチームメート全員をより良い選手にする。彼は試合を変えることができるんだよ」



「同様に、オルモも後半から良いプレーを見せていたね。重要なのは、全員が一枚岩となって戦ったことだ」

また、キャリアハイとなる今季19点目を記録したヤマルについても言及している。

「彼にとって最高の試合だったわけではないが、決定的なゴールを決めてくれた。スペースがあり、チャンスを迎えると……彼は何度もそういう練習に取り組んできたんだ」