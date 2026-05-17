バルセロナ監督フリック、レヴァンドフスキの退団に…「彼にとってもクラブにとっても良いこと。一緒に働けて光栄だった」

バルセロナのハンジ・フリック監督が、FWロベルト・レヴァンドフスキの同クラブ退団について語った。

8月で38歳となるレヴァンドフスキは、今季限りとなっていたバルセロナとの契約を延長せず退団することを発表。4シーズンの在籍で191試合119得点を記録し、ラ・リーガ3回、コパ・デル・レイ1回、スペイン・スーパーカップ3回の優勝に貢献して、カタルーニャのクラブを後にすることになった。

16日に会見に出席したフリック監督は、バイエルン時代から指導してきたレヴァンドフスキへの感謝を告げるとともに、バルセロナにとっても同選手にとっても前向きな退団であることを強調している。

「私が獲得してきたすべてのタイトルは彼と一緒に勝ち取ったものだった。合計で9タイトルだ。ロベルトと一緒に働けたことを、本当に光栄と思っている。彼はまさに模範にすべき選手で、あれだけ体を気遣っているからこそ、今のようなレベルでプレーできているんだ」

「ロベルトはチームを変えることを決断した。それは彼にとっても、クラブにとっても良いことなのだと思う。本当に素晴らしい人間で、素晴らしい選手だ」

バルセロナはレヴァンドフスキの後釜となるストライカーを獲得しなければならない。その候補にはアトレティコ・マドリーFWフリアン・アルバレスなどが挙がっている。

「もちろん、ロベルトのようなレベルの選手を見つけるのは簡単ではない。彼はファンタスティックな選手であり、素晴らしい人間だ。寂しくなるが、私たちはチームを前に進めなくてはならないんだ」