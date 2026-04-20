年俸半減でレギュラーとして扱わず…バルセロナ、レヴァンドフスキに契約延長の条件を伝えた模様

バルセロナがFWロベルト・レヴァンドフスキに対して、契約延長の条件を提示したようだ。スペイン『マルカ』が報じている。

バルセロナはレヴァンドフスキの代理人ピニ・ザハヴィ氏と話し合いの場を持ち、今季限りとなっている契約を延長する条件と伝えた様子。新たな契約内容は、これまでの待遇を大きく下回るものだったようだ。

今季公式戦の得点数は17と、FWラミン・ヤマル（23得点）、FWフェラン・トーレス（18得点）に劣るレヴァンドフスキだが、バルセロナは今年8月で38歳となる同選手に対して年俸を半額近くまで引き下げて、代わりにインセンティブである程度の埋め合わせをすること、さらに絶対的レギュラーではなくなることを延長の条件に提示したようだ。

バルセロナは今夏、噂に挙がっているアトレティコ・マドリーFWフリアン・アルバレスなど、トップレベルのストライカーの獲得を目指しており、レヴァンドフスキは基本的にサブメンバーとして扱っていく方針とみられる。

その一方でレヴァンドフスキは、検討した後に結論を出す模様。その結論はスポーツ面や金銭面のほか、バルセロナで根を張った生活をする家族や、同地で取り組むビジネスなども考慮して下されることになるようだ。

レヴァンドフスキがクラブに返答をするのは、シーズン終了後になるとみられている。