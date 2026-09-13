圧倒的火力のバルセロナ…レバンテも4発で沈めて今季6戦全勝！“超9番”ハフィーニャ躍動、ヤマル2得点、エスパルト＆アデイェミもゴール

13日のラ・リーガ第5節、バルセロナは敵地シウター・デ・バレンシアでのレバンテ戦を4-2で制した。





ラ・リーガ4試合の成績が4勝17得点2失点、チャンピオンズリーグ含めれば5勝22得点3失点、そしてその内4試合でマニータ（5得点）……バルセロナは結果と内容を伴いながら、これ以上ないロケットスタートを切っている。





過密日程の中で勢いを継続させたいフリック監督は、前試合フェイエノールト戦からスタメンを5人変更。クンデ、カンセロ、クリステンセン、オルモ、アデイェミの代わりにエリック・ガルシア、ジェラール・マルティン、チャビ・エスパルト、フェルミン、ゴードンを起用した。全スタメンはGKジョアン・ガルシア、DFエリック、クバルシ、ジェラール、エスパルト、MFフェルミン、ロドリ、ぺドリ、FWヤマル、ハフィーニャ、ゴードンで使用システムは4-3-3。





立ち上がり、バルセロナはいつも通りボールを保持して超強力なポジショナルプレーを展開。ロドリが配球役を務め、レバンテのDFとMFのライン間に右からヤマル、フェルミン、ハフィーニャ、ぺドリ、ゴードンが位置し、ぺドリはエスパルトとポジションを入れ替えながらロドリとともにゲームメイクを行う……。4-4-2の陣形で守るレバンテは、バルセロナの前線5枚の誰かに選手が引きつけられれば違う誰かにスペースを突かれるため、極めて集中した守備を迫られた。





バルセロナがそんなレバンテの守備を穿つのに要した時間は、キックオフからわずか5分だった。ロドリがライン間に縦パスを通すと、ハフィーニャがワンタッチで右のフェルミンにパスし、すかさずリターンされたボールを次に左のエスパルトに渡す。ハフィーニャはペナルティーエリア内を斜めへ駆け抜け、それによって空いたコースにエスパルトが右足でシュート。グラウンダーのボールが枠内に転がった。レバンテの守備をパスワークで掻き乱し、陽動も行ったハフィーニャの動きは、まさしく“偽9番”だった。





だが、ハフィーニャの機能性は“偽9番”だけにとどまらない。言うなれば“超9番”だ。19分には彼らしいDFラインの突破から2点目を導いている。バルセロナはクバルシ、フェルミンと自陣から素早く、縦にボールをつないでいき、フェルミンのスルーパスから凄まじい加速を見せたハフィーニャがペナルティーエリア内左に侵入。見事なトラップを見せた背番号11は、GKライアンを引きつけながらゴールライン際から横パスを出し、エリア内に飛び込んできたヤマルが左足でボールを枠内に蹴り込んだ。





2-0とした後、疲労の蓄積もあってか若干ペースを落としたバルセロナだが、後半立ち上がりに3点目を奪取。フェルミンのスルーパスから再びDFラインを突破したハフィーニャが、ペナルティーエリア内でヤマルにバックパス。シュートを狙ったヤマルが、マンディに倒されたことでPKの笛が吹かれた。そのままキッカーを務めた背番号10は、落ち着き払ったシュートで今季ラ・リーガ得点数を6に伸ばしている。なおラ・リーガの得点ランクは現在、ハフィーニャ、エンバペ、ヤマル、カメジョが首位で並んでいる。





バルセロナはその後、ロドリを中心としたボールポゼッションを見せ、ハフィーニャらが追加点の可能性を探っていく。しかし今回は、これまでの試合と比べて細かいミスから相手の反撃を受ける場面が目につき、終盤に入って雲行きが一気に怪しくなる……。79分、エスパルトがクリステンセン（途中出場）に送ったバックパスの精度が狂い、イバン・ロメロにボールを奪われて1点を返されると、88分にはブルゲに個人突破からネットを揺らされて1点差に。レバンテサポーターは、同点を夢見始めた。





だが93分、途中出場のアデイェミが夢から醒ますようなゴラッソで、レバンテにとどめを刺した。ドイツ代表FWはスピードに乗ったドリブルで一枚をかわしてペナルティーエリア内に侵入し、切り返しから右足のシュートを沈めている。バルセロナは結局4-2で、ラ・リーガ開幕5連勝、公式戦6戦全勝を達成。レアル・マドリーに勝ち点3差をつけてラ・リーガ首位を走っている。