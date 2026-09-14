レバンテに1点差まで詰め寄られたバルセロナ…フリック「私たちは生き延びた。100％の力を出さなければこうなるんだ」

13日のラ・リーガ第5節、バルセロナは敵地シウター・デ・バレンシアでのレバンテ戦に4-2で勝利した。ハンジ・フリック監督は、終盤に1点差まで迫られたこの一戦について「生き延びた」との感想を述べている。スペイン『マルカ』がコメントを伝えている。

5分にDFチャビ・エスパルト、19分と48分にFWラミン・ヤマルがゴールを決め、一時3点リードしていたバルセロナだが、その後に勢いを落とすと79分にFWイバン・モレノ、88分にMFロジャー・ブルゲのゴールを許して1点差に詰め寄られる。だが92分に途中出場のFWカリム・アデイェミがダメ押しの4点目を記録して勝負を決めた。今回は少し苦しめられたバルセロナだが、ラ・リーガ開幕5連勝、公式戦6戦全勝と勢いを維持している。

フリック監督は試合後、次のように振り返った。

「序盤は最高だったのだがね。簡単な試合にならないことは分かっていたし、言い訳はない。1失点目は私の責任だ。選手交代のために時間が止まるのを待っていたのだが、もっと前にそうしなければいけなかった」

「私たちは戦い、こういった試合で生き延びなくてはならない。改善すべき状況については話し合う必要がある。とはいえ、私はこの試合の結果に満足している。相手は後半に良いパフォーマンスを見せたが、私は満足だよ」

「いつものように試合を分析しなくては。次戦でより良いパフォーマンスを見せるためにね。毎試合が同じことの繰り返しとなる。もし100パーセントの力を出さなければ、今回のようなことが起こるんだ。しかし、私たちは生き延びたよ」

途中出場からダメ押し弾を決めたアデイェミに関しては、「集中しているときの彼はファンタスティック」と評している。

「彼が4-2として試合を解決してくれた。そのプレーに驚くことはない。集中しているときの彼はファンタスティックなんだ」

「彼のことは数年前から知っている。何ができるのかも把握しているよ。彼は気を緩めてはいないし、次の試合を見据えているよ」