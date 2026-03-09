バルセロナ前会長ラポルタ、チャビに反撃「彼を解任して正解だった。フリックと同じチームを指揮して負け続けていたのだから」

バルセロナ前会長のジョアン・ラポルタ氏が、同クラブのチャビ・エルナンデス前監督を批判している。

会長選挙に再出馬したため先に同職を辞したラポルタ氏は、もう一人の会長候補ビクトール・フォント氏を支援するチャビ・エルナンデス氏から、その振る舞いを咎められていた。



スペイン『バングアルディア』とのインタビューに応じたチャビ氏曰く、自身がバルセロナ監督を務めていた2023年、FWリオネル・メッシがクラブ復帰を希望していたにもかかわらず、ラポルタ氏が復帰を拒絶したのだという。バルセロナのレジェンドは次のように語っていた。



「会長は真実を言っていない。レオはすでに獲得を内定していた。2023年1月、世界王者となった彼と僕たちはコンタクトを取り、彼は復帰に期待を抱いていると口にした。3月まで話し合い、OKと言ってくれるなら会長に伝えると言ったんだ。僕はフットボール的に彼が必要だと思った」

「会長はレオの父親と契約について交渉し、ラ・リーガも青信号を出した。だけど会長が、その後すべてを白紙に戻した」

「ラポルタは一語一句違わずにこう言った。『レオが戻ってくるならば諍いが起こる。それを許容することはできない』と。それからレオは、急に自分の電話に出なくなった。違うところから（バルセロナ移籍は）実現できないと言われたんだよ。私は彼の父親に『ホルへ、これはおかしい』と言ったが『会長と話すんだ』と返答された。私はレオと5カ月にわたって話をして、移籍は成立していたんだ。フットボール的な疑いはなかった。マイケル・ジョーダンのように“ラスト・ダンス”をする用意はできていたんだ」

そしてラポルタ氏は9日の会長選挙の討論会にて、この件について言及。チャビ氏の発言を「驚き」だと形容しつつ、同氏の監督としての能力を疑問視する“口撃”を行った。



「あの発言は驚きだったね。心を痛めたよ」



「バルサの会長は厳しい職業だ。チャビの解任のような、とても難しい決断を下さなければならないのだから。しかし、あの出来事については正解だったと言われている。チャビは試合に負け続けていたのだから。彼が痛みを感じ続けているのは理解している。彼が負け続けていたにもかかわらず、同じ選手たちを擁しているフリックは勝っているのだから」



「彼はこちらのイメージを汚すことに腐心している。その背後にはビクトール・フォントがいて、会長選挙を泥仕合にしようとしているんだ」

チャビ氏はラポルタ氏が会長を務めるバルセロナで、2021年11月に監督に就任。2024年1月にはシーズン終了後の辞任を発表したが、4月にラポルタ氏の慰留を受け入れてチームを率い続けることを決断。しかし5月、「財政難のバルセロナでは、補強戦略でレアル・マドリーと対等に戦うことは難しい」と発言したことでラポルタ氏の逆鱗に触れ、解任を言い渡されていた。