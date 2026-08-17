ルセロナ、J・アルバレスのアトレティコ説得待ち…今週中にできなければ“プランB”へ移行。スペイン紙報道

FWフリアン・アルバレス獲得を狙うバルセロナは、同選手がアトレティコ・マドリーを説得することを期待しているようだ。スペイン『マルカ』が報じた。

J・アルバレスの獲得を目指しながら、アトレティコに交渉すら拒絶されている状況のバルセロナ。同クラブは今週が大きな分かれ目になると考えているようだ。

バルセロナはJ・アルバレスが今週中に動くことを期待している様子。ワールドカップ中にアトレティコ退団希望を表明したアルゼンチン代表FWは、ミゲル・アンヘル・ヒル・マリンCEOと話し合う予定となっているという。J・アルバレスはその場で、“良いオファーが届けば移籍を認める”という約束を守るようヒル・マリンCEOに対して要求するとみられる。

現在はJ・アルバレスの説得に期待しているバルセロナだが、もしうまくいかない場合には同選手の獲得をあきらめて、“プランB”に移行する考えとのこと。なおバルセロナは現在、インテルFWラウタロ・マルティネス、レアル・ソシエダFWミケル・オヤルサバル、スポルティングFWルイス・スアレス、アーセナルFWヴィクトル・ギェケレシュらを獲得候補に挙げているという噂があるが、『マルカ』曰く、J・アルバレスの獲得オペレーションの決着がつかない限り、どんな動きも見せる気ははないようだ。

またバルセロナの現陣容にはFWラミン・ヤマル、FWハフィーニャ、FWアデイェミ、FWゴードンと、“偽9番”を務められる選手たちが揃っている。そのためにセンターフォワードを獲得しない、という選択もあり得るとのことだ。