バルセロナ、J・アルバレス獲得オファーがまもなく“期限切れ”に…選手本人はアトレティコに「だまされた」と感じているとの報道

バルセロナがアトレティコ・マドリーに提示したFWフリアン・アルバレス獲得オファーの有効期限が、まもなく切れることになる。

FWロベルト・レヴァンドフスキが退団し、代わりとなる“9番”としてJ・アルバレスの獲得を目指しているバルセロナ。J・アルバレスが移籍願望を表明している状況で、アトレティコに対して移籍金1億ユーロのオファーを提示したが、同クラブからは売却を拒絶され続けている。アトレティコはバルセロナがJ・アルバレスと裏でつながっていたと激怒しており、契約解除金5億ユーロが支払われなければ放出を認めない方針だ。

バルセロナは今もアトレティコからの返答を待ち続けているが、まもなくオファーを取り下げることになる。ジョアン・ラポルタ会長は先に「このオファーは無期限ではない」「オファーの有効期限は7月の最終週と8月の第1週の間だ」と発言しており、オファーは2週間以内に“期限切れ”に。『ESPN』曰く、バルセロナはJ・アルバレス獲得を断念する場合、“プランB”としてボーンマスFWイーライ・ジュニア・クルーピの獲得を狙うという。

その一方でスペイン『スポルト』は、バルセロナ移籍が「夢」というフリアン・アルバレスが、新たな行動を起こす意向と報道。曰く、アルゼンチン代表FWはアトレティコと話し合いの場を持つか、再び移籍希望を表明することを検討しているという。J・アルバレスは、アトレティコが「良いオファーが届けば交渉に応じる」と約束したにもかかわらず、それが守られていないために「だまされた」と感じているとのことだ。

なおJ・アルバレスに対してはアーセナルも興味を持っていると報じられるが、『スポルト』によれば、同選手は子供の頃から憧れていたバルセロナ移籍しか考えていないという。果たしてJ・アルバレスは、今季どこでプレーすることになるのだろうか。