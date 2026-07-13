バルセロナ会長ラポルタ、アトレティコに重圧かける「J・アルバレス獲得の主導権を握るのは私たちだ。オファーはずっと有効ではない」

バルセロナのジョアン・ラポルタ会長が、アトレティコ・マドリーFWフリアン・アルバレスの獲得オペレーションについて語った。

バルセロナはフリアン・アルバレスの獲得オファーとして、移籍金1億ユーロ（約180億円）をアトレティコに提示。だがアトレティコは秘密裏に選手と交渉をしていたとして、バルセロナに対して憤りを露わにしており、契約解除金5億ユーロ（約920億円）の支払いだけを要求している。

そしてアメリカのダラスに滞在するラポルタ会長が、今後の見通しについて言及。「私たちはほかの誰の音楽でも踊らない。リズムを決めるのは私たちにほかならないんだ」と、アトレティコの考えに振り回される意思はないこと、自分たちが主導権を握っていることを強調している。

「私たちはほかの誰の音楽でも踊らない。リズムを決めるのは私たちにほかならないんだ。獲得オファーは無期限ではなく、然るべきタイミングで有効期限がいつかまでかを伝えさせてもらうよ」

「私たちは監督、強化部門の希望によってオファーを提示した。重要な額をオファーしたが、いつまでも有効なわけではない。（アトレティコCEOの）ミゲル・アンヘル・ヒル・マリンと最後に話したときも、私のスタンスは明確だった。提示したオファーについて最初は混乱があったが、その後にはっきりさせたよ。それから進展はないがね」

なおフリアン・アルバレスは、公の場でアトレティコ退団希望を表明。「僕は誠実な人間でありたい。アトレティコと話をしたよ。全員にとって最善なのは移籍することだと思う。僕は夢を叶えたいんだ」と語っていた。

ラポルタ会長があくまで強気なのは、選手側が引くに引けない状況を生み出したことで、アトレティコが最終的に売却を受け入れるしかないと考えているためかもしれない。