バルセロナのサポーターは、今夏の移籍市場でアトレティコ・マドリーFWフリアン・アルバレスの獲得を望んでいるようだ。

スペインのスポーツ紙『ムンド・デポルティボ』は、今季ホーム最終戦（5月17日のラ・リーガ第37節ベティス戦）の際に、300人のソシオ（クラブ会員）を対象として、今夏の補強についてのアンケートを実施。最も補強が求められたポジションは、やはりFWロベルト・レヴァンドフスキも退団するセンターフォワードで、65.66％の得票率を獲得している（2位がセンターバックで14.33％）。

そしてセンターフォワードで最も獲得を望まれた選手はFWフリアン・アルバレスで、得票率36.33％と約4割の支持を得た。2位はチェルシーFWジョアン・ペドロで得票率30％、3位は分からない・無回答（19.66％）、4位マンチェスター・シティFWアーリング・ハーランド（5.66％）、5位バイエルン・ミュンヘンFWハリー・ケイン（3.66％）、6位ガラタサライFWビクトール・オシムヘン（1.66％）、7位マジョルカFWベダド・ムリキ（1.33％）、8位レアル・ソシエダFWミケル・オヤルサバル（0.66％）と続いている。

なおバルセロナはフリアン・アルバレス獲得に向けて、具体的な動きを見せている模様。同選手がアトレティコにバルセロナ移籍の意思を伝えた後、バルセロナは移籍金1億ユーロのオファーを提示したとされている。

しかしながら、アトレティコに2030年まで結ぶアルゼンチン代表FWを放出する気は一切なく、最低でも1億5000万ユーロの移籍金を求めていると伝えられる。