バルセロナ、ジョアン・ペドロ獲得に動く。補強資金の上限は1億ユーロでJ・アルバレスは現実的ではない模様…スペイン紙報道

バルセロナのデコSD（スポーツディレクター）が、チェルシーFWジョアン・ペドロ（24）獲得に向けた動きを見せたという。スペイン『ムンド・デポルティボ』が報じている。

FWロベルト・レヴァンドフスキの退団もあり、今夏の移籍市場でセンターフォワード獲得を目指すバルセロナ。補強候補にはアトレティコ・マドリーFWフリアン・アルバレス（26）、バイエルン・ミュンヘンFWハリー・ケイン（32）、そしてジョアン・ペドロが挙がっているようだが、デコSDとその補佐を務めるボージャン・クルキッチ氏はチェルシーFW獲得を実現すべくロンドンに出張したようだ。

デコSDがジョアン・ペドロを目的としてロンドンに赴いたのは今回が初めてではなく、5月16日のFAカップ決勝チェルシー対マンチェスター・シティも現地で観戦していたとのこと。同SDがジョアン・ペドロに大きな興味を示している理由は、補強候補の本命とされたフリアン・アルバレスと比べて獲得が比較的容易であるためという。

スペイン『マルカ』曰く、フリアン・アルバレスはバルセロナ移籍願望をアトレティコのマテウ・アレマニーSDに伝えたとされるが、アトレティコ側は移籍金として最低でも1億5000万ユーロを求めている模様。だが『ムンド・デポルティボ』によると、バルセロナはセンターフォワードの獲得資金の上限を1億ユーロと定めており、PSGも獲得を狙うアトレティコのエースを引き入れるのは、非常にハードルが高いようだ。その一方でジョアン・ペドロであれば、7000万ユーロ程度で獲得を実現できる可能性があるという。

とはいえ『ムンド・デポルティボ』は、フリアン・アルバレスがバルセロナ移籍を目指してアトレティコに重圧をかけ始めれば、移籍金を引き下げられる可能性があることも指摘。バルセロナがジョアン・ペドロ獲得のオペレーションを進めていても、いまだ「あらゆる可能性が存在している」と記して記事を締めている。



