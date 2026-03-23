バルセロナに0-1惜敗…ラージョ監督が試合後に語ったこと「ジョアン・ガルシアのバルサ加入が痛かった」

22日のラ・リーガ第29節、ラージョ・バジェカーノは敵地カンプ・ノウでのバルセロナ戦を0-1で落とした。イニゴ・ペレス監督は、バルセロナが昨夏GKジョアン・ガルシアを獲得したことを嘆いている。

良質なパフォーマンスでバルセロナを苦しめたラージョだったが、24分にCKからDFロナルド・アラウホのヘディングシュートを許して失点。自分たちのチャンスはことごとくジョアン・ガルシアの好セーブに遭い、1点ビハインドで試合を終えることになった。

イニゴ・ペレス監督は試合後、引き分けこそが妥当な試合結果と発言。バルセロナのゴールをジョアン・ガルシアが守っていたことに嘆息を漏らしている。

「私たちこの敗戦に痛みとほろ苦さを感じている。後半はゴールを見つけられない意外は完璧な内容だった。私たちに足りないのはゴールのみだった」

「自分たちが流れるような攻撃を実現したことには満足している。だからこそ、ジョアン・ガルシアのバルセロナ加入が痛かったんだ」

バルセロナは昨夏、地元のライバルであるエスパニョールに契約解除金2500万ユーロを支払い、ジョアン・ガルシアを獲得。同選手は今季バルセロナの絶対的守護神に君臨し、最近にはスペイン代表にも招集されている。