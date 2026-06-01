バルセロナ加入のゴードン、流暢なスペイン語を話せる理由は…「子供の頃からバルサでプレーすることを想定していた。だから言語を学んだんだ」

バルセロナの今夏の補強第1号となったイングランド代表FWアンソニー・ゴードン（25）。入団発表では流暢なスペイン語を話していたが、スペイン、バルセロナへの憧れによって習得していたことだった。

移籍金7000万ユーロでニューカッスルからバルセロナに移籍を果たしたゴードン。入団発表では一朝一夕では習得できない、流れるようなスペイン語のスピーチを披露し、その理由については「僕がスペイン語を話すのはバルサでプレーすることを想定していたからだ。いつの日かバルサでプレーしたくてスペイン語を学んだんだ。フィジカルコーチにスペイン語を話す人がいたからね」と語っていた。

そのフィジカルコーチ本人によれば、ゴードンのバルセロナへの憧れの気持ちは相当なものだったようだ。ニューカッスルのフィジカルコーチ、ダニエル・マルティ氏はスペイン『RAC1』で、次のように語っている。

「ゴードンはエヴァートン時代にラファ・ベニテスの指導を受けて、そこでアントニオ、クリスティアンというスタッフ2人からスペイン語も学んでいた。ニューカッスルにやってきたときはびっくりしたね（笑）。本当に見事なスペイン語を話していたから」

「自分がゴードンにスペイン語を教えたと自慢できるなら最高だ。でも、そんなことを言えば嘘になってしまう。そもそも、彼は本当に賢い青年なんだ」

「入団発表のスピーチはすごかったね。想像以上に流暢に話していた。彼は何度も『ビスカ（万歳の意。こちらはカタルーニャ語だが…）・バルサ！ ビスカ・カタルーニャ』と言うのを練習していた」

「ゴードンの目標はニューカッスル時代からはっきりしていたんだ。初日から『僕はスペインでプレーする。バルサでプレーするんだ』と言っていたよ」