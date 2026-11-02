バルセロナFWゴードン、ビッグマッチ2連敗を振り返り…「PSGはリーグ戦でレギュラー休ませていた。クラシコは自分たちが勝つべきだった」

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バルセロナFWゴードン、アストン・ヴィラ戦前日会見。

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バルセロナは3日にチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節、本拠地カンプ・ノウでのアストン・ヴィラ戦に臨む。前日会見に出席したFWアンソニー・ゴードンは、ウナイ・エメリ監督率いるチームに対して警戒感を表している。スペイン『アス』がコメントを伝えた。

「アストン・ヴィラは素晴らしいチームだ。彼らとの対戦にはほろ苦い記憶がある。世界最高の監督の一人が率い、素晴らしい選手たちが揃っているね。一つの挑戦だけど、意欲を持って試合に臨みたい」

開幕11連勝を果たしていたバルセロナだが、PSG戦、レアル・マドリー戦で連敗。現在はそのポテンシャルを疑問視する向きもあるが、ゴードンは自分たちがほかの強豪と同レベルにあることを強調した。

「彼らの方が上だとは思っていない。敗戦の責任は背負わなければいけないが、でも彼らが上にいるわけじゃない。僕たちはファンタスティックなチームで、どんな相手にも勝利できる」

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「PSGについては試合前の週末、国内リーグでレギュラーを休ませていた。僕たちにそんな特権はない。レアル・マドリー戦についてはポゼッション率で勝り、チャンスも手にしていたし、勝っていなければならなかった。だけど、何かが足りなかったんだ。僕たちは最高のレベルになく、だから勝利までは届かなかった」

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「僕たちはより良いチームにならないといけない。とにかく、僕はそういったレベルの試合を歓迎しているよ」

その一方で、自身の改善すべき点について問われると、次のように返している。

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「自分自分に対しては、いつも同じことを要求している。毎試合ゴールかアシストを記録することをね。僕は試合の流れを変えられる選手になりたいんだ」

「自分はもっとできると思うし、もっとエゴイストになってもいいかもしれない。シュートやドリブルを仕掛けるべきときに、パスを出してしまうことも多い。僕はチームを助けるために、できる限りタイトルを獲得するためにここにいるんだ」