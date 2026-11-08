強豪に負けてきたバルセロナだが…アトレティコ戦で会心の逆転勝利！フレンキーの右SB起用＆フェルミン2発でスコアをひっくり返す

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バルセロナ、アトレティコとのラ・リーガ頂上決戦に勝利。

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8日のラ・リーガ第12節、アトレティコ・マドリー対バルセロナは2-1でバルセロナの勝利に終わった。

勝ち点30でラ・リーガ首位に立つバルセロナと、2ポイント差で彼らを追うアトレティコの頂上決戦だ。

欧州屈指の熱狂のスタジアム、メトロポリターノは一際凄まじい盛り上がりを見せながら、我がチームとバルセロナを迎え入れる。掲げられた大横断幕には、“アトレティコの胸エンブレムとそれに添えられた手”が描かれ、また「ミ・ドゥルセ・コンデナ（私の甘い罰。アルゼンチン・スペインの伝説的ロックバンド“ロス・ロドリゲス”の歌が元ネタ）」との言葉が記されていた。

前半の立ち上がりは、急流のような展開に。アトレティコは6分、DFラインを突破したJ・アルバレスがジョアン・ガルシアと1対1となったが、抜き切るのに時間がかかりシュートは止められている。さらに、直後のCKではプビルがヘディングシュートを放ったものの、こちらはクロスバーに直撃した。対するバルセロナは7分、ペドリがシュートまで持ち込んだが、こちらもバーに阻まれている。

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目まぐるしい展開の中でゴールを射止めたのは、驚異的な声援をその背に受けるホームのアトレティコだった。10分にトランジションから攻撃を仕掛けると、右サイドのイ・ガンインのサイドチェンジをJ・アルバレスが受けて、すかさずゴール前に折り返す。そこに飛び込んできたジュリアーノが、右足でボールを枠内に押し込んだ。

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スコアが動いた後には、バルセロナがボールを保持して、アトレティコが堅守で対応する展開に。4-4-2を基本システムとするアトレティコは、守備時には右サイドハーフのジュリアーノが右ウィングバックとなる5-4-1に変化してバルセロナの攻撃に対応。一方のバルセロナは負傷したロドリの代わりにベルナルがペドリと2ボランチを組んだが、アトレティコの守備ブロックを破るだけの展開力を見せられなかった。アトレティコは攻撃も疎かにせず、バリオスを中心にバルセロナのハイプレスをいなしながら、追加点も狙っている（バルセロナはやはりハイプレスを破られると、守備の脆弱さを露呈する）。

試合はこのまま1-0で折り返すかに思われた。が、45分にバルセロナが地力を見せて同点に追いついた。中盤のペドリが3〜4人に囲まれながらもドリブルで前進し、ペナルティーアークのフェルミンにパス。トラップしながら前を向いたフェルミンは、一度プビルにひっかかったボールを左足で思い切り叩き、GKオブラクを破っている。前半は1-1で終了した。

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ハーフタイム、フリック監督はファリニャスを下げてフレンキー・デ・ヨングを投入。そのまま右サイドバックを務めたオランダ代表MFは、中央に寄りながら絶妙な配球を見せてバルセロナの展開力を一気に引き上げる。彼に引っ張られるようにしてベルナル、ペドリ、ヤマルも調子を上げていったアウェーチームは、言葉通りの波状攻撃を仕掛けた。

対するアトレティコは、ボールを奪ってもすぐにそれを奪い返され、なかなか速攻に持ち込めない状況が続いた。それでも55分には、ジョアン・ガルシアのフィードからもう一度J・アルバレスがDFラインを突破する場面があったが、放ったシュートはクロスバーの上へ。今夏、バルセロナへの移籍画策でサポーターの怒りを買ったJ・アルバレスは、スタンドからブーイングの指笛を浴びせられている。

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60分、フリック監督はカンセロをクリステンセンに代え、対するシメオネ監督はイ・ガンインを下げてスルロットを入れる。そして66分、再びスコアが動いた。動かしたのは、完全に優勢に立っていたバルセロナ。ヤマルがペナルティーエリア内右にスルーパスを出すと、ハンツコの背後を取ってDFラインを破ったフェルミンが、右足のダイレクトシュートでこの日2点目を決めた。MFながら一流ストライカー並みの決定力を有するフェルミンは、今季ラ・リーガ7得点目。

この逆転ゴール以降、それまであった熱狂が急速に冷え込んでいくメトロポリターノ。バルセロナはその熱をさらに冷ますように、ボールを保持しながらゲームをコントロールし、アトレティコの反撃を許さず試合終了のホイッスルを迎えている。連勝のバルセロナは勝ち点を33として、首位のままインターナショナルウィークを迎えることに成功。何よりPSG、レアル・マドリーと強豪との試合に連敗していただけに、大きな手応えをつかむ勝利だった。とりわけ右サイドバックで起用されたF・デ・ヨングは、その配球能力の素晴らしさから、どんなポジションでもピッチに立つべき選手であることを示している。

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一方、ラ・リーガの連勝が7でストップしたアトレティコは、前日にバレンシアを下していたレアル・マドリーに2位の座を奪われることになった。