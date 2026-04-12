バルセロナ監督フリック、CLで難攻不落のアトレティコホームを恐れず…「逆転に奇跡など必要ない。私たちの最高のサッカーを見せればいい」

11日のラ・リーガ第31節、バルセロナは本拠地カンプ・ノウでのエスパニョール戦に4-1で勝利した。ハンジ・フリック監督は試合後、期待通りの試合展開ではなかったとしつつ、それでも選手たちの出場時間を管理できたと話している。

9分、25分にFWフェラン・トーレスがゴールを決めて2点を先取したバルセロナだったが、56分にMFポル・ロサーノの得点を許して1点差に詰め寄られる。だが試合終了間際の87分にFWラミン・ヤマル、さらに89分にFWマーカス・ラッシュフォードが加点し、エスパニョールを引き離してダービーを制した。前日にジローナ戦を1-1で引き分けた2位レアル・マドリーとの勝ち点差を9に広げ、ラ・リーガをほぼ手中に収めている。

ただ同点に追いつかれる可能性もあったためか、ヤマル、MFぺドリはフル出場。14日のチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグ、アウェーでのアトレティコ・マドリー戦（1stレグは0-2敗戦）に向けて、主力たちの疲労も気になるところでもある。

しかしフリック監督は、アトレティコ戦に向けて心配は感じていない様子。試合後会見で次のように語った。

「試合の展開は、私たちが期待していたものとは異なっていた。2-1とされてしまったからね。それでも私たちは出場時間を管理することができている」

「アトレティコ戦に向け、回復に使える時間は2日ある。選手たちはどうすべきかを分かっているよ。私たちは火曜に向けて準備ができている。メトロポリターノで、しっかり競い合いと思っている」

ディエゴ・シメオネ監督率いるアトレティコは、サポーターが驚異的な熱狂を生み出すチャンピオンズリーグのホーム戦で、一度も負けたことがない（14勝6分け）。だがフリック監督は、逆転が奇跡ではないことを強調した。

「私たちに奇跡は必要ない。必要なのはシンプルに、私たちの最高のフットボールだけだ。それは実現が可能だよ」

「アトレティコが素晴らしい対戦相手なのは分かっている。しかし、それは私たちだって同じことだ」

「闘ってみせるさ。ファンも私たちの背中を押してくれるだろう。最高の私たちを引き出せれば、全力を尽くすことができれば……。試合は一瞬の流れで決まることがある。私たちがうまくやれることを願っているよ」