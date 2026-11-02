バルセロナ監督フリック、今季190分の出場にとどまるガビについて…「彼は自分の役割を理解しなければ」「右SBでの起用は考えていない」

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バルセロナ監督フリック、ガビの起用方について。

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バルセロナのハンジ・フリック監督が、今季出場機会を得られていないMFガビについて言及した。スペイン『アス』がコメントを伝えている。

これまで度重なる負傷に苦しんできたガビは、出場機会が激減している。ラ・リーガは11試合中4試合（先発2試合）の出場にとどまり、チャンピオンズリーグ（CL）は3試合すべてでピッチに立ったが、いずれも途中出場。出場時間の合計は191分（ラ・リーガ146分、CL45分）となっている。

そうした中で、ガビを負傷者が続出する右サイドバックとして起用する可能性も噂されていたが、フリック監督はそれを一蹴。そしてチームとして抱えるプランを、ガビ本人が自覚している必要性を説いた。

「ガビを右サイドバックとして使う考えはない。ガビのクオリティーは、私たち全員が分かっている」

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「試合の準備を進めるときには、いくつもオプションが存在する。ガビは常にそのオプションの一つだ。だが実際に試合が始まると、そうしたオプションはときに消えてしまう。常に自分のプラン通りにいくわけじゃないんだ」

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「ガビとは話をしている。彼が自分の役割を理解していることは、とても重要だ。ガビは自信を持っていなくてはならない」

フリック監督はその一方で、アラベス戦でトップチームデビューを果たしたMFブライアン・ファリニャスについても言及。20歳のファリニャスは中盤の選手でありながら、右サイドバックとして友人でもあるヤマルと抜群の連係を見せている。

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「彼らは素晴らしい連係を見せる。友人関係で、アラベス戦では素晴らしいプレーを見せてくれた。明日のアストン・ヴィラ戦では、ファリニャスが再び右サイドバックを務める可能性も、違う選手を起用する可能性もあるよ」