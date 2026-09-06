バレンシアにも5発大勝のバルセロナ…フリック「ロドリは信じられない。すべてのプレーと動き方に意味があり、チームに“構造”をもたらす」

6日のラ・リーガ第4節、バルセロナは敵地メスタージャでのバレンシア戦で5-0の大勝を飾った。ハンジ・フリック監督は試合後、チームのパフォーマンスに満足感を表している。スペイン『アス』がコメントを伝えた。

バルセロナは終始バレンシアを圧倒。開始6分にFWラミン・ヤマルが先制点を記録したのをを皮切りに、22分にMFフェルミン・ロペス、50分にFWハフィーニャ、79分にMFぺドリ、84分に再びヤマルがゴールを決めて大量得点で勝利している。

バルセロナは開幕4連勝で3回目の5ゴール大勝。17得点2失点と、残している数字はまさに圧倒的だ。

試合後、このシーズンスタートに驚きを感じているか問われたフリック監督は、次のように返答している。

「驚いてはいない。練習でのクオリティーを見ればね。私たちはファンタスティックな試合を演じたよ。ゲームをコントロールし、スペースを生み出し、ゴールを決めた。しかし完璧な試合ではなかった。いつだって、改善すべきことはあるからね」

フリック監督はこの試合でMFロドリを先発で起用。スペイン代表MFは攻守にわたって絶大な影響力を発揮していたが、ドイツ人指揮官も驚嘆している。

「ロドリは信じられない。それはピッチ上のことだけではない。彼はロッカールーム内でも完全なリーダーなんだ。その存在は本当に重要だ」

「ボールを使ったプレーでも、ピッチ上の動き方でも、ロドリが行うことにはすべて意味がある。チームの攻撃への貢献は計り知れない。彼は私たちのプレーに“構造”をもたらしてくれるんだ。ボールを持っていないときも同様にね。ベルナルも彼から多くのことを学べるだろう」

ハフィーニャの1トップが機能するバルセロナだが、フリック監督は9番が欠けていることを繰り返し強調した。

「私たちの考えは変わっていない。私たちには本物の9番が必要だ。とはいえ、前線に素晴らしいクオリティーがあるのもまた事実だ。私たちにはプレースタイル、1対1でのクオリティー、そして決定力があるんだ」