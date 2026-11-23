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バルセロナ監督フリック、ビジャレアル戦後コメント。

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22日のラ・リーガ第13節、バルセロナは本拠地カンプ・ノウでのビジャレアル戦に3-2で勝利した。ハンジ・フリック監督は試合後、逆転での勝ち点3獲得に満足感を表している。

5分にブキャナン、7分にオルワセイにゴールを決められ、早々に2点ビハインドを負ったバルセロナ。ヤマルがPKを失敗して0-2のまま試合を折り返したが、後半に攻勢を強めると57分にジェラール・マルティン、61分にフェルミン、67分にエリック・ガルシアのオウンゴール誘発と得点を重ねて逆転勝利。2位レアル・マドリーとの勝ち点3差を維持している。

試合後、フリック監督は次のような感想を述べている。

「相手にリードされたにもかかわらず勝利できて満足している。前半にもチャンスは手にしたが、後半により良いプレー構造をつくることができた。私たちは勝利に値したと思う」

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バルセロナはビジャレアルのマンマーク戦術に苦戦したが、後半にプレーを改善。少ないボールタッチでのパス回しや、ハフィーニャの後方に下がる動きなどでマークを撹乱している。

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「試合開始からの10分はうまくいかなかった。相手がプレスをかけてくるチームであることは知っていたよ。しかし選手たちのリアクションは素晴らしかったし、後半は明確なプレー構造を有することができた。相手は疲労を溜めていったが、それは普通のことだ。私たちは10分間で3ゴールを決めた。信じられないよ」

フリック監督はその一方で、エルナンデス・エルナンデス主審への不満も口に。同審判はベンチから抗議をしたフェルミンを退場処分としていた。

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「審判には基本的に満足している。が、彼が試合を担当するといつも同じことが起こる。いつもなんだ。私たちは勝利のためにプレーを改善するしかない。今日の後半にそうしたようにね」

「違うやり方だってできるはずだ。対話をして、説明をするなどね。しかし彼は私たちに何も言わない。ほとんどの審判は対話も説明もするが……今日のようなことが起きるならば、もっと良いプレーを見せるほかない」

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ドイツ人指揮官はまた、センターバックとしても輝くF・デ・ヨングに言及。オランダ人MFは、DFラインから攻撃を構築するパスを出していったほか、ベルナルとポジションを交換したり、運ぶドリブルを見せたりと効果的なプレーを連発している。

「F・デ・ヨングのCB起用？ もちろん選択肢の一つだ。彼のボールを使ったプレーは凄まじい。最終ラインにいたら、そういった振る舞いは難しくもあるんだ。中盤にいたら後方にもボールを出せるし、もう少し快適にプレーできるんだがね」

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「彼がDFラインでも変わることなくボールを扱えるのは、私たちにとって助けとなる。この前、エリック・ガルシアをセンターバック（この日は右サイドバックとしてプレー）、デ・ヨングをサイドバックとして起用する可能性についても話したが、今日の決断は正解だったね」