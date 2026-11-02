ビッグゲームで勝てないバルセロナ…フリック「私たちはPSG＆レアル・マドリーと同レベルにある。バルサのクオリティーに間違いはない」

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バルセロナ監督フリック、アストン・ヴィラ戦前日会見。

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バルセロナは3日にチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節、本拠地カンプ・ノウでのアストン・ヴィラ戦に臨む。前日会見に出席したハンジ・フリック監督は、ウナイ・エメリ監督率いるチームへの警戒感を表している。スペイン『アス』がコメントを伝えた。

「（エメリ監督は）私にとって、多くの成功をつかんできた世界最高の監督の一人だ。彼のチームを見れば、明確なプレー構造を有していると感じられる。セットプレーの仕掛け方は素晴らしく、とても自信を持っているね。素晴らしいチーム、素晴らしい監督と対戦する、難しい一戦となるだろう」

前試合アラベス戦には6-1の大勝を収めたバルセロナだが、その前のパリ・サンジェルマンとレアル・マドリーの2連戦には敗北。ビッグチーム相手では、評判通りの強さを示していないと指摘される。

「疑われても驚きはしない。それが現実だからだ。自分たちの最高のフットボールを見せるだけだし、言い訳はしないよ」

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「結果は違うものにもなり得たはずだ。私たちはレアル・マドリー、パリ・サンジェルマンと同じレベルにある。しかし、集中すべきは今後の試合にほかならない。負けても勝っても、後ろを振り返ることはしないんだ」

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「私たちには間違いなくクオリティーがある。ラ・リーガ、チャンピオンズ優勝という目標を達成するためのね。自分たちのクオリティーは確かであり、歴史を記すことできるはずだ。敗戦で何かが変わることはない。君たち（報道陣）にとっては、敗戦を取り上げる方がいいのだろうがね」

「こういったレベルの試合ではどんなことでおも起こり得る。レアル・マドリー戦の結果は違うものになる可能性もあったんだ。私たちには自信がある。それまでは11連勝を果たしていた。君たちは連敗について焦点を当てるが、私は自分のチームを信じている。今はアストン・ヴィラ戦に集中しなければならない」