クラシコ敗戦のバルセロナ…フリック「私たちは最高のレベルになかった」「レアル・マドリーのプレスはここ数年で一番。スペースなかった」

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バルセロナ監督フリック、クラシコ後コメント。

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25日のラ・リーガ第10節、バルセロナは本拠地カンプ・ノウでのレアル・マドリー戦を1-2で落とした。ハンジ・フリック監督は試合後、敗戦を受け入れる必要性を説いた。スペイン『モビスタール・プルス』がコメントを伝えている。

バルセロナはボールを保持したものの、マドリーの堅守をなかなか崩すことができず、41分にFWキリアン・エンバペのゴールを許して失点。61分にはセットプレーの流れからFWハフィーニャが同点ゴールを記録したが、その後も攻めあぐね続けると、87分に速攻からエンバペに2点目を決められている。

フリック監督は試合後、次のように試合を振り返った。

「満足はしていない。私たちは100％フレッシュな状態ではなかった。前半はあまり良くなかったが、その後にリアクションを見せて再び試合に入り込んだ。同点に追いつき、勝利すら手中に収められる状況だったが、終了間際に再びハイプレスでミスを犯してしまった。彼らは速攻の機会を手にして、ゴールを奪ったんだ」

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「私たちはハイプレスでミスを犯した。何度も同じミスを繰り返し、そうやってレアル・マドリーの2点目のトランジションも生まれたんだよ」

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「もちろん敗戦はゲームの一部だ。私たちは受け入れなくてはいけない」

ミッドウィークにはパリ・サンジェルマンとの試合もこなしたバルセロナ。フリック監督は、チームに疲労が溜まっているとの見解も示している。

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「私たちは最高のレベルのプレーを見せられなかった。チームは完全にフレッシュな状態ではなかったんだ。次の試合まで1週間空くことになるし、少し気持ちを切り替えて、その後に次の試合への準備を始めたい」

その一方でレアル・マドリーについては、その堅守を称賛している。

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「彼らはこれまでより良いプレスを見せた。私たちにスペースを与えなかったね」