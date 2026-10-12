バルセロナ監督フリック「レアル・マドリーの審判批判？私は他クラブの質問に返答しない…いい加減そのことを学んでくれ」

12日のチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第2節、バルセロナは敵地ラムズ・パークでのガラタサライ戦に臨む。前日会見に出席したハンジ・フリック監督は、アウェーチームにとっては“地獄”と言われる、熱狂的雰囲気のスタジアムでの一戦に警戒感を表している。

「私たちはそうした雰囲気に対する心構えが必要だ。（ラムズ・パークの熱狂は）世界有数であり、スタジアム内の音量は信じられないものがある。彼らは強敵を相手に素晴らしいプレーを見せているし、私たちは団結してプレーしなくてはならない」

今季公式戦9試合全勝を果たしているバルセロナ。現在、欧州で最も強いチームとも称賛されているが、フリック監督は目前の試合を戦うことだけに集中している。

「常に言っていることだが、私はチームの練習する様子に満足している。とはいえ、各試合が異なるものであり、明日は難しい一戦になるだろう」

「フットボールにおいて物事は変化していく可能性がある。私たちは明日の試合に備えるだけだ。チームはシーズンはじめのメンタリティーでもって、全試合に取り組んでいく必要があるんだ。無論、ボールを扱いながらね」

25日にレアル・マドリーとのクラシコに臨むバルセロナ。マドリー側が審判関係の批判を強めているのが、バルセロナに対する重圧かどうかを問われたフリック監督は、他クラブについて言及を避ける姿勢を改めて強調した。

「私は他チームについての質問に返答しない。いつの日か、君たち（報道陣）がそれを学んでくれることを願っているよ。私たちはガラタサライとの試合を控えている。ガラタサライに対して敬意を持とうじゃないか」

「ヴィニシウスがクラシコで出場停止になるかどうか？ 2週間後に聞いてくれ」