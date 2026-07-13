バルセロナ、今夏の補強はフリックが主導…スペイン紙「彼がラッシュフォードの買い取りを拒否してゴードン獲得を望んだ」

バルセロナの今夏の移籍市場での補強は、ハンジ・フリック監督が主導しているようだ。スペイン『マルカ』が報じている。

フリック監督政権も3シーズン目に突入するバルセロナだが、移籍市場での動き方に変化がみられるようだ。

バルセロナは過去2年の移籍市場で、デコSD（スポーツディレクター）が補強を主導していた模様。2年前の夏にはMFダニ・オルモ、FWパウ・ビクトール、昨夏にはGKジョアン・ガルシア、FWマーカス・ラッシュフォード、FWローニー・バルドグジ、昨冬にはDFジョアン・カンセロを獲得したが、いずれもデコSDが勧めた選手たちだったという。

しかし『マルカ』曰く、今季に関してはフリック監督が獲得したい選手を指定して、デコSDがその望みを叶えているとみられる。例えばバルセロナは、マンチェスター・ユナイテッドに3000万ユーロを支払えばラッシュフォードを買い取ることができたが、フリック監督が拒絶した様子。ドイツ人指揮官はラッシュフォードよりスピードやハイプレスに優れるMFアンソニー・ゴードンを引き入れるべきと要請し、デコSDが獲得を実現したようだ（ニューカッスルに支払った移籍金の推定は8000万ユーロ）。

バルセロナはまた、ボルシア・ドルトムントMFカリム・アデイェミも獲得間近とされているが、こちらもドイツ代表で同選手を指導した経験があるフリック監督たっての希望だったとされる。加えて、こちらはスペイン『ムンド・デポルティボ』の情報だが、バルセロナがアトレティコ・マドリーFWフリアン・アルバレスの獲得に執拗にこだわっているのは、フリック監督がチームに最も適している“9番”と確信しているためとされている。

果たしてバルセロナは今夏、フリック監督の希望に沿う陣容を構築することができるだろうか。