このバルセロナを誰が止められる⁉︎フェイエノールト相手に今季4回目＆3試合連続の5発大勝…渡辺剛はハフィーニャの餌食に

9日のチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節、バルセロナ対フェイエノールトは5-1でバルセロナの大勝に終わった。フェイエノールトDF渡辺剛は先発フル出場を果たしている。

2シーズン前は準決勝でインテルに敗退、昨季は準々決勝でアトレティコ・マドリーに敗退……。そのフットボールのクオリティーの高さが称賛の的になりながらも、CL優勝に届かないフリック・バルセロナが三度目の正直に臨む。今季の出だしはこれまで以上で、ラ・リーガでは開幕4連勝、17得点2失点と圧倒的な勢いを見せている。

フリック監督は前試合バレンシア戦（○5-0）から若干スタメンを変更し、チャビ・エスパルト、フェルミン、ゴードンをベンチに置いてカンセロ、オルモ、アデイェミを先発させている。全スタメンはGKジョアン・ガルシア、DFクンデ、クバルシ、クリステンセン、カンセロ、MFダニ・オルモ、ロドリ、ぺドリ、FWヤマル、ハフィーニャ、アデイェミ。

激しい雨が降り注ぐ立ち上がり、バルセロナは3分と早い時間帯に先制点を獲得した。右サイドのヤマルが、サイドチェンジのボールを左足ダイレクトで中央のハフィーニャに送る。するとハフィーニャは、左足でボールを前に出して寄せてきた渡辺を抜き去り、ペナルティーエリア内に侵入。エリア内で切り返しで2人をかわしてから、左足のシュートでネットを揺らした。ハフィーニャは今季公式戦5試合7得点。

雨は次第に弱まっていったが、バルセロナの勢いはその後も衰えない。新加入ロドリが中盤で攻守の安定をもたらし、組織戦術＆個人能力のどちらも極まったフリック監督のチームは、濡れた芝を物ともせずチャンスを量産していき、22分に加点する。左サイドのアデイェミが内に切れ込んでから右足を一閃。強烈な勢いのボールが、枠内右に飛び込んでいる。バルセロナはその後、ヤマルがわずかに枠を外れる左足ミドルを放つなど、ゴールを予感させながら前半終了のホイッスルを聞いている。

後半も主導権を握ったバルセロナは、57分に“9番”ハフィーニャがこの日2点目、今季8点目を記録。DFラインの手前に位置したブラジル人FWは、一瞬の駆け引きで渡辺を振り切って、ぺドリのスルーパスをペナルティーエリア内で受け取る。エリア内ではGKティヤーク・エルンストを眼前に、左足で対角線上にシュートを決め切った。渡辺はこの試合、2度にわたってハフィーニャの餌食となってしまった。

バルセロナのゴールショーは終わらない。77分にはヤマルが直接フリーキックからゴール。ペナルティーエリア手前右、背番号10が左足で叩いたボールはフェイエノールトの壁の間をすり抜け、枠内右に吸い込まれた。82分にはセム・スタインに1点を返されたバルセロナだったが、85分には途中出場のガブリエウ・ジェズスがダメ押しの5点目。アーセナルから加わったブラジル人FWは、ヤマルの折り返したボールを頭で枠の中に押し込み。加入後初ゴールを決めている。

バルセロナは結局、大量5得点でオランダの強豪に勝利。今季のマニータ（5得点）は5試合中4回目で、ここ3試合連続……悲願のCL優勝へ向けて絶好のスタートを切っている。