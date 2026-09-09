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LeminoプレミアムがCLリーグフェーズ第1節全試合を配信！31日間無料トライアルに登録
Yuta Tokuma

協力：

【9月10日】バルセロナvsフェイエノールトのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズ第1節

チャンピオンズ リーグ
バルセロナ 対 フェイエノールト
バルセロナ
フェイエノールト
渡辺剛

【渡辺剛出場予定】9月10日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2026-27リーグフェーズ第1節、バルセロナ対フェイエノールトの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第1節が日本時間9月10日(木)に開催。バルセロナと、日本代表DF渡辺剛が所属するフェイエノールト・ロッテルダムが対戦する。

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本記事では、バルセロナvsフェイエノールトのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

バルセロナvsフェイエノールトの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第1節のバルセロナvsフェイエノールトは、バルセロナのホーム「カンプ・ノウ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第1節
  • 日程：2026年9月10日(木)1:45キックオフ／日本時間
  • カード：バルセロナ vs フェイエノールト・ロッテルダム
  • 会場：カンプ・ノウ
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バルセロナvsフェイエノールトの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、バルセロナvsフェイエノールトの試合は、『WOWOW』が中継・ライブ配信を実施。『Leminoプレミアム』では試合当日24時よりディレイ配信を行う。

チャンネル

視聴リンク

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生中継

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また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

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※本記事に掲載されている配信情報は2026年9月時点のものです
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

バルセロナvsフェイエノールト チーム情報

バルセロナ vs フェイエノールト 予想スタメン

4-2-3-1
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR
フォーメーション
フェイエノールト crest
フェイエノールト
FEY
4-3-3
ジョアンガルシアジョアンガルシアX. EspartX. EspartG. MartinG. Martinジュール・クンデジュール・クンデパウ・クバルシパウ・クバルシF. LopezF. Lopezアンソニー・ゴードンアンソニー・ゴードンペドリペドリラミン・ヤマルラミン・ヤマルロドリロドリハフィーニャハフィーニャT. ErnstT. Ernstジェリー・セント・ジャストジェリー・セント・ジャスト渡辺剛渡辺剛ジファイロ・リートジファイロ・リートM. MarmolM. Marmolチャールズ・ヴァンハウテチャールズ・ヴァンハウテウサマ・タルガリンウサマ・タルガリンジヴァイ・ゼヒエルジヴァイ・ゼヒエルガウッスー・キャスー・ディアラガウッスー・キャスー・ディアラN. FerriN. Ferriルシアーノ・ヴァレンテルシアーノ・ヴァレンテ
フェイエノールト crest
フェイエノールト
FEY
4-2-3-1
バルセロナ

先発メンバー

フェイエノールト

マネージャー

  • ハンジ・フリック
  • G. van Bronckhorst

両チームの対戦成績

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
110020+23
2
ベティスベティスBET
110032+13
2
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
110032+13
4
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
110032+13
5
レアル・マドリーレアル・マドリーRMA
110021+13
6
AEKアテネAEKアテネAEK
110010+13
7
フェイエノールトフェイエノールトFEY
00000000
7
PSVアイントホーフェンPSVアイントホーフェンPSV
00000000
7
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
00000000
7
ローマローマROM
00000000
7
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
00000000
7
ランスランスRCL
00000000
7
アーセナルアーセナルARS
00000000
7
アトレティコ・マドリーアトレティコ・マドリーATM
00000000
7
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
00000000
7
コモコモCOM
00000000
7
スポルティングCPスポルティングCPSCP
00000000
7
スラヴィア・プラハスラヴィア・プラハSLP
00000000
7
フェネルバフチェフェネルバフチェFB
00000000
7
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
00000000
7
バルセロナバルセロナBAR
00000000
7
バイエルンバイエルンFCB
00000000
7
リヴァプールリヴァプールLIV
00000000
7
シャフタール・ドネツクシャフタール・ドネツクSHK
00000000
7
スロヴァン・ブラチスラヴァスロヴァン・ブラチスラヴァSLB
00000000
7
ボデ/グリムトボデ/グリムトBOD
00000000
7
ガラタサライガラタサライGAL
00000000
7
サバFKサバFKSAB
00000000
7
ナポリナポリNAP
00000000
7
バイキングバイキングVIK
00000000
31
ビジャレアルビジャレアルVIL
100123-10
32
クラブ・ブルッヘクラブ・ブルッヘCLB
100123-10
32
リールリールLIL
100123-10
34
インテルインテルINT
100112-10
35
LASKLASKLAS
100101-10
36
ポルトポルトPOR
100102-20
ラウンド8出場権

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