J・アルバレス獲得難航にフェラン退団の可能性…バルセロナ監督フリック「“9番”については何とかしないと」

バルセロナのハンジ・フリック監督が、自チームの“9番問題”について口を開いた。

FWロベルト・レヴァンドフスキが昨季限りで退団したバルセロナは、その代役としてアトレティコ・マドリーFWフリアン・アルバレスに目をつけたが獲得が難航。加えて、チームで唯一“9番”としてプレーできるFWフェラン・トーレスは、バルセロナからの信頼を感じられずパリ・サンジェルマン移籍に傾いているとされる。

3日に報道陣の前に姿を現したフリック監督は、“9番”を獲得する必要性を強調するとともに、補強を請け負うデコSD（スポーツディレクター）への信頼感を口にしている。

「すべてはチーム次第で、成り行きを見守る必要がある」

「私はデコを全面的に信頼している。何とかしなければならないことは、全員が自覚しているよ。それはフェラン次第の話でもあり、どうなるか見ていかなくてはならない」

FWラミン・ヤマルを“偽9番”として中央で起用する可能性を問われると、こう返した。

「ラミンは何試合かでその役割を務めたことがある。彼はファンタスティックな、ワールドクラスの選手であり、そういったプレーにも適応できる」

「私たちは彼を“7番（右ウィング）”としてプレーさせていく考えだが、いずれにしてもどうなるか見てみないと。ゴードンとアデイェミも両サイドのほか中央でプレー可能だ。私たちには多くの選択肢があり、今後を見てみないといけない」