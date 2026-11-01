23歳バルセロナMF、マン・Uの獲得報道にも…「耳を傾けることはないね。僕は可能な限りバルサにいる」

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バルセロナMFフェルミン、マン・U移籍は考えず。

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バルセロナMFフェルミン・ロペスは、マンチェスター・ユナイテッド移籍の可能性がないと断言している。

プレミアリーグで17位に位置するなど低迷するユナイテッドは、この冬の移籍市場でフェルミンの獲得に動く可能性が報じられていた。しかしフェルミン本人に、下部組織から過ごすバルセロナを離れる気はないようだ。

10月31日のラ・リーガ第11節、本拠地カンプ・ノウでのアラベス戦（○6-1）で1得点2アシストを記録するなど活躍したフェルミンは、スペイン『モビスタール・プルス』との試合後インタビューで次のように語っている。

「そういったニュースに耳を傾けることはないね。僕は可能な限りバルサにいたいと思っている。このクラブでキャリアを終えることを望んでいるんだ」

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アラベス戦自体については、次のように振り返っている。

「先週は難しい1週間だったね。要求の厳しい2試合（PSG戦、レアル・マドリー戦）で勝利をつかむことができなかった。だけど僕たちは、できる限りの方法で状況を逆転させたと思う。カンプ・ノウという舞台で、自分たちのファンの前で勝利をつかむことができた」

フェルミンは今季公式戦13試合で6得点6アシスト（ラ・リーガ5得点5アシスト）を記録。バルセロナの下部組織出身としては珍しく、機動性を売りにしている同選手は、2列目からの巧みな飛び出しとフィニッシュワークの精度にさらに磨きをかけている。