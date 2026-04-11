バルセロナ、ラ・リーガ優勝をほぼ手中に！エスパニョールとのダービーに4発勝利…2位レアル・マドリーとの勝ち点差を9まで広げる

11日のラ・リーガ第31節、バルセロナは本拠地カンプ・ノウでのエスパニョール戦を4-1で制した。

バルセロナにとっては、チャンピオンズリーグ準々決勝アトレティコ・マドリー戦の合間に行われる一戦であり、それと同時に、前日ジローナと1-1で引き分けた2位レアル・マドリーに決定的な勝ち点差をつける一戦。フリック監督はクンデ、ラッシュフォード、カンセロを休ませるなどある程度のローテーションを敢行している。

バルセロナのスタメンはGKジョアン・ガルシア、DFアラウホ、クバルシ、ジェラール・マルティン、バルデ、MF後列エリック・ガルシア、ぺドリ、前列ヤマル、フェルミン、ガビ、FWフェラン。11人中アラウホ以外がスペイン人選手で、またジョアン・ガルシア、アラウホ、ジェラール・マルティン、ぺドリ、フェラン以外の7人が下部組織出身選手だ（アラウホとジェラール・マルティンはBチームに加入）。

前半、立ち上がりからボールを保持するバルセロナは、開始9分に得意のセットプレーから先制点を獲得。ヤマルが放った高精度の右CKから、ファーに走り込んだフェランがヘディングシュートでネットを揺らした。フェランは公式戦15試合ぶりのゴール。またバルセロナの今季CKからのゴールは、これが18得点目となった（フリック監督が就任した昨季からは合計36得点）。

リードを得たバルセロナはその後も攻撃の手を緩めない。とりわけガビは、負傷前のインテンシティーを取り戻した様子で、中盤の争いをすべて物にしていく。バルセロナが25分に獲得した追加点も、ガビが空中戦に勝利し、ヘディングで右サイドにパスを送ったことがきっかけだった。

ガビのパスから右サイドを抜け出したヤマルが、左足アウトサイドを使って中央にスルーパス。このパスを受けたフェランが、GKドミトロビッチを眼前に右足で軽くボールに触れて、枠内に流し込んだ。フェランは今季ラ・リーガ14得点目。前半は2-0で終了のホイッスルが吹かれている。なおフリック監督はハーフタイム、前半途中に痛めていたジェラール・マルティンをカサドに代えている（エリック・ガルシアがセンターバックに）。

迎えた後半、エスパニョールは56分に1点を返す。ポル・ロサーノがペナルティーエリア浅い位置に落ちたルーズボールを右足で叩き、ジョアン・ガルシアを破った。

フリック監督はその後、交代カードを次々と切っていく。まず65分にガビ、バルデとの交代でラッシュフォード、カンセロを投入。激しさとテクニックを融合させたプレーを見せ、完全復活を印象づけたガビはスタンディングオベーションを受けていた。また72分にはフェランをオルモに代え、さらに84分にはフェルミンとの交代で負傷によって2カ月離脱していたフレンキー・デ・ヨングをピッチに立たせている。

バルセロナがエスパニョールを突き放す3点目を決めたのは、87分のことだった。カサドのスルーパスからヤマルがDFラインを突破。飛び出してきたドミトロビッチに当たり、跳ね返ったボールを自分の物にしてそのまま無人のゴールに流し込んだ。バルセロナはさらに89分、ダメ押しとなる4点目も記録。ヤマルのスルーパスからフレンキー・デ・ヨングがペナルティーエリア内右に侵入。折り返されたボールをラッシュフォードが右足ボレーで押し込んでいる。

結局、フリック監督のチームは3点差で試合終了を迎えて、地元のライバル・エスパニョールに問題なく勝利。これで2位レアル・マドリーとの勝ち点差は9となっている。ちなみにラ・リーガの歴史において、第31節終了時点で勝ち点9差をつけたチームが逆転優勝を許した前例は存在しない。バルセロナはラ・リーガ連覇をほぼ手中に収めた格好だ。

なおこの試合終了後、バルセロナの選手たちはピッチ内を一周しながらサポーターに挨拶。サポーターは「シ・セ・プエデ（イエス・ウィー・キャン）」と何度も叫び、0-2で負けているアトレティコ戦の逆転勝利を願っていた。