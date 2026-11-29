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バルセロナがデポルティボに大勝した。

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29日のラ・リーガ第14節、バルセロナは敵地リアソールでのデポルティボ戦を5-1で制した。

パリ・サンジェルマン戦（●2-4）、レアル・マドリー戦（●1-2）の連敗後に5連勝……“巡航速度”を取り戻したバルセロナが今回乗り込んだのは、ラ・リーガ1部に復帰したデポルティボの本拠地リアソールだ。

負傷していたヤマル、クリステンセン、ロドリを取り戻したフリック監督は、軽傷だったヤマルのみ先発で起用。また、ここ最近センターバックとして活躍していたフレンキー・デ・ヨングは、今回はアンカーを務めている。バルセロナの全スタメンはGKジョアン・ガルシア、DFエリック・ガルシア、クバルシ、ジェラール、カンセロ、MFペドリ、F・デ・ヨング、オルモ、FWヤマル、ハフィーニャ、ゴードン。

キックオフから攻勢に出たバルセロナは、早々にスコアを動かす。3分、ペナルティーエリア内右のヤマルが中央にグラウンダーのパスを送ると、走り込んでいたオルモがこのボールをスルー。不意を突かれたデポルティボのDF＆GK陣が視線だけ送る中、ボールは枠内へと転がった。ヤマルはこれが今季ラ・リーガ11得点目。

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だがデポルティボも反撃する。9分、GKレオ・ロマンのロングキックをンソンゴがヘッドで前線へつなぐと、対応したクバルシがトラップミス。これを見逃さなかったオーバメヤンがボールを奪ってペナルティーエリア内に侵入し、ジョアン・ガルシアの頭上を抜くループシュートを沈めた。オーバメヤンは今季ラ・リーガ6得点目。

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同点に追いつかれたバルセロナだが、その後も攻勢を維持すると、20分に勝ち越しゴールを獲得。左サイドのゴードンが縦突破からクロスを送り、2列目からゴール前に飛び出したオルモがヘディングシュートを突き刺した。

バルセロナはその後もペドリとF・デ・ヨングのゲームメイク（『DAZN』で解説を務めるパコ・ヘメス氏は「ペドリは違う人生ではダンサーとなっていただろう」と評していた）、オルモのライン間での巧みな振る舞い、ヤマルの個人技、ハフィーニャの深みを取る動きでデポルティボを圧倒し、ヤマル、ハフィーニャ、セットプレーからクバルシと決定機を重ねていったが、決め切ることはできず1点リードで試合を折り返している。

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後半、バルセロナがリードを広げたのは50分のことだった。ワンタッチでの流麗な連係から右サイドのヤマルがクロスを送ると、センターバック2枚の中間に位置したハフィーニャがストライカー顔負けのヘディングシュートでネットを揺らした。

フリック監督は57分にカンセロ、オルモを下げてガビ、ロドリを投入。また65分には負傷したF・デ・ヨング、さらにエリック・ガルシアを下げてクリステンセン、クンデをピッチに立たせた。

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バルセロナはその後もボールを保持して得点を狙うとともに、デポルティボの反撃の機会を削いでいく。そして試合終盤、ハフィーニャが後半だけでハットトリックを達成する。背番号11はまず83分、ペナルティーエリア内中央でゴードンの横パスを受けると、左ひざでのトラップから反転しながら右足ボレーを繰り出してこの日2点目。そして91分にはエリア内でヤマルのパスを左足で押し込んだ。頭、右足、左足のすべてを使って3点を決めたハフィーニャは、今季ラ・リーガ得点数を18に伸ばして、ランキング1位を走っている（2位はエンバペの14点）。

バルセロナは4点リードで試合終了のホイッスルを迎え、ラ・リーガ4連勝を達成。前日にエルチェを下した2位アトレティコ・マドリーとの勝ち点5差を維持し、アラベスに敗れた3位レアル・マドリーには勝ち点6差をつけた。

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なおバルセロナの今季ラ・リーガの総得点数は56で、1試合平均ではちょうど4得点を決めている計算に。16失点しているのは気がかりだが（アトレティコは12失点、レアル・マドリーは13失点）、ハフィーニャを主砲とした圧倒的な火力を武器に首位を走り続けている。