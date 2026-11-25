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バルセロナがサバフに4-1快勝。

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25日のチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節、バルセロナはアウェーでのサバフ戦に4-1で快勝した。

アゼルバイジャンのブシェロン県マサズルに拠を構えるサバフ。カタルーニャからは3900キロ離れた場所にあり（飛行機で6時間）、バルセロナにとっては欧州カップ戦で最長の旅となった。

負傷でロドリ、クリステンセン、ヤマル（次戦で復帰見込み）を欠くフリック監督は、さらにハフィーニャやクバルシもベンチに置くことを決断。GKジョアン・ガルシア、DFクンデ、フレンキー・デ・ヨング、ジェラール・マルティン、バルデ、MFフェルミン、ガビ、ペドリ、FWアデイェミ、ガブリエウ・ジェズス、ゴードンと1.5軍と呼べるスタメンを組んでいる。

前半、F・デ・ヨングやペドリを中心としたビルドアップを見せるバルセロナは、サバフの組織立った守備に少し攻めあぐねるも、31分に先制に成功する。ゴールライン際のアデイェミが折り返したボールをGKが弾き損ね、そのこぼれ球をゴードンが押し込んでいる。

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ハーフタイムにペドリをオルモに代えて後半に臨んだバルセロナは、次々とゴールを生み出す。まず51分、G・ジェズスの強烈なシュートをGKが前に弾き、再びゴードンがこぼれ球を押し込む形で2点目。54分には左サイドを突破したバルデの折り返しをアデイェミが枠内に流し込んで3点目。さらに60分には、CKの流れからG・ジェズスがネットを揺らしてスコアを4-1としている。

63分にミッケルスに1点を返されたバルセロナだったが、3点リードのまま試合終了のホイッスルを迎えている。ハフィーニャやヤマルではなく、ゴードン、アデイェミ、G・ジェズスと普段主役の座を譲ってきたアタッカーたちがゴールを決めた、実りある一戦となった。バルセロナはCLリーグフェーズの成績を4勝1敗として、勝ち点を12に伸ばしている。