バルセロナ、圧勝に次ぐ圧勝で今季10戦全勝！“地獄”と呼ばれるガラタサライホームでも4ゴール勝利

13日のチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節、バルセロナはアウェーでのガラタサライ戦を4-1で制した。

ここまでの公式戦9戦に全勝しており、1試合平均4.33ゴールと驚異的な得点力も誇示している今季のバルセロナ。10連勝を目指す舞台は、その凄まじい熱狂ぶりからアウェーチームにとって“地獄”と称されるスタジアム、アリ・サミ・イェン・スポーツ・コンプレックスだ。

ブラジル代表で痛めたハフィーニャを2試合連続で欠場させたフリック監督は、今回はガブリエウ・ジェズスではなくオルモを1トップで起用している。全スタメンはGKジョアン・ガルシア、DFエリック・ガルシア、クバルシ、ジェラール、カンセロ、MFフェルミン、ロドリ、ぺドリ、FWヤマル、オルモ、ゴードン。

耳をつんざくような指笛が吹き荒れるアリ・サミ・イェン。だがバルセロナは沸騰した釜のようなスタジアムにも動じず、いつも通りボールを保持して相手を圧倒しながらゲームを進めていく。しかしヤマルやゴードンがシュートを決め切れずにいると、28分にガラタサライにワンチャンスを物にされてしまった。ホームチームは28分、GKチャキルのスローイングから速攻を仕掛け、ラファエル・レオンの折り返したボールからバトラコフが右足のシュートを決め切った。

ビハインドを負ったバルセロナは34分、今度はバトラコフの左CKからオシムヘンにネットを揺らされる。が、これはオフサイドによってゴールは取り消しとなった。リードを広げられずに済んだバルセロナはここから攻勢を強め、43分に同点に追いつく。ペナルティーアークまでボールを持ち込んだヤマルが荒いプレーで倒されると、こぼれ球を拾ったオルモがエリア内左にスルーパス。オフサイドポジションのゴードンがスルーしたボールをカンセロが右足で叩いて、ネットを揺らしている。

カンセロは指笛を吹き続けるスタンドに向けて手を両耳に当てるパフォーマンスを披露し、さらにバルセロナのエンブレムを手で叩いて、自分たちが“地獄”の中でも動じていないことをアピール。そして1-1で迎えた後半、バルセロナはスタジアムに沈黙をもたらすゴールを決めていった。

バルセロナがスコアをひっくり返したのは50分のこと。左CKの流れから右サイドでボールを受けたヤマルが左足でフワっとしたクロスを上げると、ペナルティーエリアに走り込んだフェルミンがヘディングシュートを枠内に突き刺した。バルセロナの勢いはその後も衰えず、53分にはペナルティーエリア内右に進入したヤマルの横パスからゴードンが加点。フリック監督は59分にオルモ、ゴードンをガブリエウ・ジェズス、アデイェミに代え、65分には速攻からアデイェミがチーム4点目を記録している。

バルセロナは前に出ざるを得ないガラタサライ相手にポゼッションとトランジションを混ぜ合わせた攻めを見せる。フリック監督は73分にぺドリ、エリック・ガルシアをクンデ、ベルナルに代えて攻守のバランスを整え、82分にはフェルミンとの交代でガビもピッチに立たせた。その後もアデイェミ、ガブリエウ・ジェズスらゴールに飢えたアタッカーたちがシュートを放っていったバルセロナだったが、5点目まで奪うことはできず、平均得点数の“4”で試合終了のホイッスルを迎えている。

バルセロナはこの試合でも規律と創造性が両立したプレーを披露。ロドリとぺドリがボールを持てば前線が有機的に動きながらパスを引き出し、ヤマルやオルモが圧倒的なテクニックを、ゴードンやフェルミンが縦への突破力を見せた（とりわけヤマルは2アシストのほか、試合を通して驚異的なプレーを見せ続けている）。自分たちの持ち味を生かしている選手たちはフットボールを楽しみ、それゆえに人々を楽しませ、そしてそれが結果につながっている……今のところフリック・バルセロナに失速するような気配はない。



