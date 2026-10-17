バルセロナ、ベティス相手にも5発大勝！ラ・リーガ記録タイとなる開幕9連勝を達成…ヤマルはキャリア最高レベルのゴラッソ決める

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バルセロナがベティスに大勝。

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17日のラ・リーガ第9節、バルセロナは敵地カルトゥハでのベティス戦で5-2の大勝を収めた。

ラ・リーガ8連勝、公式戦10連勝を果たしているバルセロナは、この試合に勝利すれば1968-69シーズンにレアル・マドリーが達成したラ・リーガの開幕連勝記録に並ぶことになる。とはいえ対戦相手は、第8節終了時点で3位につけるチャンピオンズリーグ出場チームのベティスだ。強豪相手に気を抜くことは許されない。

フリック監督が今回、ハフィーニャ（負傷から復帰してベンチスタート）の代わりに1トップで起用したのはガブリエウ・ジェズス。全スタメンはGKジョアン・ガルシア、DFクンデ、クバルシ、ジェラール、チャビ・エスパルト、MF後列ロドリ、ぺドリ、前列ヤマル、フェルミン、アデイェミ、FWジェズスで、フォーメーションは4-2-3-1。

前半、ボールを保持してベティス陣地でゲームを進めるバルセロナは、10分にヤマルのゴラッソで先制した。ペナルティーエリア手前右まで攻め込んだ背番号10は、DF2枚を眼前にエリア内右に侵入すると思わせておいて、右足でボールを後方に置いてスペースを確保。すかさずノーステップで左足を振り、インサイドでシュートを放った。少しカーブのかかったボールはGKバジェスの横っ飛びも無効化して、枠内左のサイドネットを揺らしている。

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DF2枚もバジェスもノーチャンス……相手チームには何もすることができない完璧過ぎる一撃だった。19歳ヤマルにとって、その短くも濃密なキャリアの中でベストゴールの一つとなった（今季ラ・リーガ8得点目、公式戦9得点目）。

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先制したバルセロナだったが、この日はベティスの鋭いカウンターを前に、幾度かハイラインの守備の脆弱性を露呈してしまう。そして27分には、CKからバレンティン・ゴメスにヘディングシュートを決められて、同点に追いつかれた。

その後もベティスの反撃に苦しんだバルセロナだったが、41分に自分たちもCKを獲得すると、フェルミンのクロスにロドリが頭で合わせて勝ち越しに成功。1点リードで前半を終えている（ベティスはロ・チェルソがミドルシュートでネットを揺らす場面があったが、直前にクチョ・エルナンデスのハンドがあってゴール取り消しに）。ハーフタイム、フリック監督は負傷のためかジェラールを下げて、エリック・ガルシアを投入している。

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迎えた後半、ポゼッションとカウンターを織り交ぜた攻撃を見せるバルセロナは、51分にチーム3点目を獲得。カウンターからフェルミンが右サイドを走るヤマルにスルーパスを送り、ヤマルの折り返しをガブリエウ・ジェズスが右足で押し込んでいる（今季ラ・リーガ3点目、公式戦4点目）。

ベティスは失点直後、一人ボールを持ち込んだアブデがシュートを決めて1点を返す。が、直後にはファクンド・ベルナルがヤマルと衝突して、暴力行為によってレッドカードで退場に。バルセロナが数的優位に立った。フリック監督は61分、フェルミン、アデイェミを下げてゴードン、オルモを入れている。

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スコアでも人数でも優位に立ったバルセロナは、62分に4点目を記録。ペナルティーエリア手前左からのフリーキック、ヤマルのシュートが壁に当たってエリア内右に浮き上がると、クバルシが頭でボールを中央に折り返し、待ち受けていたエリック・ガルシアが右足でネットを揺らした。フリック監督は70分に4枚目の交代カードを切り、ヤマルとの交代で負傷明けのハフィーニャをピッチに立たせている。

バルセロナの勢いはその後も衰えず、82分には途中出場のオルモが速攻からペナルティーアークまで突き進み、右足のシュートを決め切ってマニータ（5得点）を達成。ベティスを相手にしても大量得点での勝利を実現し、ラ・リーガ9連勝でマドリーの記録に並んでいる。