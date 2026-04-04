バルセロナ、ラ・リーガ連覇見えた！アトレティコとの3連戦初戦に勝利…つまずいた2位レアル・マドリーとの勝ち点差を7まで広げる

4日のラ・リーガ第30節、メトロポリターノを舞台としたアトレティコ・マドリー対バルセロナは2-1でバルセロナの勝利に終わった。

昨年12月のラ・リーガ前半戦（3-1でバルセロナ勝利）、今年2月のコパ・デル・レイ準決勝（2戦合計4-3でアトレティコが決勝進出）と、今季すでに3回戦っているアトレティコとバルセロナ。今度はこの第30節に加えてチャンピオンズリーグ準々決勝と、10日間という超短期間で3回対戦することになった。

トリロジー（三部作）の第1章、その前半は波乱含みの内容に。バルセロナが攻勢に出た立ち上がりは速攻からグリーズマン、その次にヤマルが決定機を迎えるも、どちらも決め切れず。次第にアトレティコが勢い付くと、39分に先制に成功する。ラングレのロングボールからジュリアーノがDFラインを突破。背番号20は鮮やかな右足トラップを見せ、そのままペナルティーエリア内に侵入し、同じ足でシュートを放ってネットを揺らした。

しかしバルセロナもすぐさま反撃。42分、左サイドを突破したラッシュフォードがダニ・オルモとのワン・ツーからシュートを放ち、GKムッソを破っている。

そして、ここから試合が荒れた。44分、オルモのジュリアーノに対するタックルをきっかけとして乱闘騒ぎが起きる。マテオ・ブスケツ主審がフェルミン、コケ、ナウエル・モリーナにイエローカードを提示してその場は収まったものの、直後にはニコ・ゴンサレスがヤマルに対して強烈なスライディングタックルを見舞い、こちらにはレッドカードが提示された。アトレティコが数的不利に陥り、観客がマテオ主審にブーイングを浴びせる中、前半は終了のホイッスルが吹かれる。

迎えた後半、47分にはジェラール・マルティンがアルマダの足にキックを見舞ったとして、マテオ主審はレッドカードを提示。だがVAR介入後にオンフィールレビューを行った同主審は、バルセロナDFが最初にボールを蹴っていたとして、レッドカードを撤回している。

その後はバルセロナがボールを保持して、アトレティコが守って凌ぎ、あわよくば速攻を狙う展開に。バルセロナはハーフタイムにフェルミンとの交代で出場していたフェランが次々と決定機を迎えていくも、ムッソの牙城を崩せない。負傷中のオブラクに代わってアトレティコのゴールを守るイタリア人GKは、その後も好守を連発して、バルセロナにとって最後の壁として立ちはだかった。

だが86分、バルセロナがついにその壁をこじ開けた。決勝点を決めたのは、77分から出場していたレヴァンドフスキ。左サイド、カンセロが放ったシュート性の高いクロスがムッソの腕、レヴァンドフスキの肩に当たって、そのまま枠内に転がっている。試合はバルセロナの1点リードで終了のホイッスルが吹かれた。

ラ・リーガ6連勝の首位バルセロナは、同日にマジョルカ戦を落とした2位レアル・マドリーとの勝ち点差を7まで広げた。残り8節となった国内リーグで、優勝に大きく近づいた。







