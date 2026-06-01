バルセロナ、アトレティコにJ・アルバレスの獲得オファー提示したと強調…スペイン紙「重要なのは選手本人がバルサ移籍を望んでいること」

バルセロナはアトレティコ・マドリーに対してフリアン・アルバレスの獲得オファーを提示したことを強調している模様だ。スペイン『ムンド・デポルティボ』が報じている。

移籍専門ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は、バルセロナがフリアン・アルバレスの獲得オファーとして、アトレティコに移籍金1億ユーロを提示したことを報道。しかしその直後、アトレティコはSNSを通して激しいリアクションを見せた。バルセロナからオファーが届いたことを否定しつつ、バルセロナがメディアを通して同選手の獲得キャンペーンを展開していると痛烈に批判している。

だがバルセロナ関係者は『ムンド・デポルティボ』に対して、アトレティコにオファーを提示したのは事実であると強調している様子。アトレティコのマテウ・アレマニーSD（スポーツディレクター）宛にメールを送っていたとのことだ。ちなみにアレマニーSDは数年前にバルセロナでもSD職を務めていたが、その後にクラブに加わったデコ現SDと折り合いがつかずに退団している。両SDは今も緊張関係にあることが噂されている。

バルセロナは今現在が“アトレティコのターン”であり、オファーに対して返答を行うかどうか動向を伺っている模様だ。

アトレティコはSNSでの批判の中でバルセロナの審判買収疑惑ネグレイラ事件などに触れるなどしていたが、バルセロナ側はフォーカスを変えられることを望まず、フリアン・アルバレスの獲得だけに集中している様子。何よりも、同選手がアトレティコ退団およびバルセロナ移籍を希望していることこそが肝要と考えているようだ。

加えてアトレティコは、フリアン・アルバレスの代理人フェルナンド・イダルゴ氏の振る舞いにも否定的とされているが、バルセロナにしてみれば同代理人は選手の移籍願望を叶えるべく行動しているだけとの見解を示しているという。