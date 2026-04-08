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バルセロナvsアトレティコはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【4月9日】バルセロナvsアトレティコ・マドリードのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26準々決勝1stレグ

チャンピオンズ リーグ
バルセロナ 対 アトレティコ・マドリー
バルセロナ
アトレティコ・マドリー

【欧州CL 放送予定】4月9日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26準々決勝1stレグ、バルセロナ対アトレティコ・マドリードの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、準々決勝1stレグが日本時間4月9日(木)に開催。バルセロナとアトレティコ・マドリードが対戦する。

【スポルティングCPvsアーセナルを配信】CLはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、バルセロナvsアトレティコ・マドリードのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

バルセロナvsアトレティコの試合スケジュール・開始時間

UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグのバルセロナvsアトレティコ・マドリードは、スポルティングCPのホーム「エスタディオ・メトロポリターノ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグ
  • 日程：2026年4月9日(木)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：バルセロナ vs アトレティコ・マドリード
  • 会場：エスタディオ・メトロポリターノ

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バルセロナvsアトレティコのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、バルセロナvsアトレティコの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

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サービス料金(税込)配信内容
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月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
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月額加入		1,540円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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バルセロナvsアトレティコ チーム情報

バルセロナ vs アトレティコ・マドリー スタメン

バルセロナHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-4-2

Home team crestATM
13
ジョアンガルシア
5
パウ・クバルシ
23
ジュール・クンデ
2
ジョアン・カンセロ
18
G. Martin
20
ダニ・オルモ
8
C
ペドリ
10
ラミン・ヤマル
24
エリック・ガルシア
14
マーカス・ラッシュフォード
9
ロベルト・レヴァンドフスキ
1
フアン・ムッソ
24
ロビン・ル・ノルマン
16
ナウエル・モリーナ
17
ダヴィド・ハンツコ
3
マッテオ・ルッジェリ
6
C
コケ
20
ジュリアーノ・シメオネ
22
アデモラ・ルックマン
14
マルコス・ジョレンテ
7
アントワーヌ・グリーズマン
19
フリアン・アルバレス

4-4-2

ATMAway team crest

BAR
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ハンジ・フリック

ATM
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ディエゴ・シメオネ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BAR
-直近成績

ゴールを許す
16/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

ATM
-直近成績

ゴールを許す
11/10
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

BAR

直近の 5 試合

ATM

4

勝利

0

引分け

1

Win

9

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

順位表