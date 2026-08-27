バルセロナ、“9番”ハフィーニャとフェルミンの2戦連続弾でビルバオ撃破！ロドリは途中出場でデビュー…歓迎の喝采を浴びる

バルセロナは27日にラ・リーガ第1節延期分、本拠地カンプ・ノウでのアスレティック・ビルバオ戦に臨み、2-0の勝利を飾った。

前試合、アウェーでのエルチェ戦で5-0の大勝を収めたバルセロナ。カンプ・ノウでの初戦には、自分たちと同じくラ・リーガの歴史的クラブであるアトレティックを迎えている。ちなみにバルセロナは2019年以降、ラ・リーガでアトレティックに負けなし。またアトレティックはここ25年、カンプ・ノウで勝利していない。

フリック監督はエルチェ戦に引き続きハフィーニャを“9番”として起用したほか、前回は途中出場だったぺドリ、ゴードン、フェルミンも先発とした。全スタメンはGKジョアン・ガルシア、DFエリック・ガルシア、クバルシ、ジェラール、チャビ・エスパルト、MFフェルミン、ベルナル、ペドリ、FWヤマル、ハフィーニャ、ゴードン。

バルセロナは立ち上がりから“フリック印”のプレーを展開。ボール保持時にはアトレティックのDFライン4枚の前に右からヤマル（大外）、フェルミン（インサイドハーフ）、ハフィーニャ（中央）、ゴードン（インサイドハーフ）、エスパルト（大外）が並んで、ピッチを幅広く使いながら縦に速い攻撃を仕掛けていく。ぺドリのゲームメイクのもと、誰かが守備陣を引きつけると、空いたスペースを違う誰かが突くことで一気にゴール前へ迫った。すべてのプレーがスピーディーかつ的確に実行され、まるで竜巻のような攻撃だった。

カンプ・ノウはバルセロナがチャンスを迎える度に叫び声を上げる。20分にヤマルが打ったシュートはGKウナイ・シモンに弾かれ、25分にエスパルトのクロスからハフィーニャが放ったヘディング弾は右ポストを直撃。29分にはぺドリがネットを揺らしたものの、これは直前のプレーのオフサイドで取り消しとなった。

なかなか決定機を物にできないバルセロナだったが、37分についに先制点を獲得。ピッチ中央で2人をいなしたぺドリのスルーパスから、ハフィーニャが最終ラインを突破してペナルティーエリア内に侵入。背番号11はウナイ・シモンもかわして、無人のゴールにボールを流し込んでいる。

今季3得点目のハフィーニャは、再び息子に向けて“スパイダーマン”のポーズを披露。バルセロナは“アラーニャ（クモ）を愛称とする”フリアン・アルバレス獲得に執着し続けているが、ハフィーニャがいればストライカーは必要ないのかもしれない。ここまでの彼は、“9”番のポジションで最高のプレーを披露している。

1点リードで試合を折り返したバルセロナは後半も主導権を握るが、またもチャンスを物にできない状況が続く。53分にヤマルが放ったシュートはクロスバーに当たり、その後にはフェルミン、ゴードン、エスパルト、再びフェルミンがゴールを狙うも、ウナイ・シモンの好守もあって決め切ることはかなわなかった。フリック監督は61分に交代カードを切り、ハフィーニャ、ベルナルを下げてオルモ、そして新加入ロドリをピッチに立たせた。カンプ・ノウの観客は温かな喝采でもって、スペイン代表主将を歓迎している。

バルセロナはその後も圧倒的とも言えるパフォーマンスをゴールに昇華できず、アトレティックの反撃にも遭って焦りを募らせる。フリック監督は79分に再び選手交代に動き、エリック・ガルシア、ゴードンをクンデ、アデイェミに代える。そして82分、ついに大勢を決める2点目を獲得。トランジションによる攻撃で、ペナルティーエリア内左のアディエミがグラウンダーのクロスを放つと、ラポルトの右足に当たったボールをフェルミンが枠内に押し込んだ。フェルミンもハフィーニャ同様、2試合連続ゴールだ。

ようやくリードを広げたフリック監督は、85分にぺドリをカンセロに代えて交代枠を使い切る（カンプ・ノウはぺドリの名を叫び、そのプレーを称賛）。その後バルセロナは速攻を中心にシュートを放っていくも、ことごとくウナイ・シモンの“超絶セーブ”に遭う。3点目は決められなかったものの、2点リードを維持したまま試合終了のホイッスルを聞き、開幕2連勝を果たした。

スコアは2-0とはいえ、バルセロナは強かった。ラ・リーガのMOMにも選ばれたアトレティック守護神の度重なる好守がなければ、大量得点で勝利していてもおかしくなかっただろう。既存戦力の活躍に加えて、“9番”ハフィーニャの活躍、ゴードンやアデイェミら新戦力のフィット（ロドリはこれからだ）、“ニュー・ラーム”との呼び声高い19歳エスパルトの左サイドバックとしての活躍などもあり、昨季から勢いは衰えるどころか増しているようである。







