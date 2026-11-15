CB不足のバルセロナだが…アラウホを取り戻す権利は持たず。リヴァプールは買取OP行使へ

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バルセロナ、アラウホをレンタルバックさせる可能性は…？

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今夏の移籍市場でバルセロナからリヴァプールにレンタル移籍したDFロナルド・アラウホだが、現時点で古巣に復帰する可能性はなさそうだ。スペイン『マルカ』が報じている。

バルセロナで出場機会を得られていなかったアラウホは、今夏にリヴァプールへレンタル移籍。アンドニ・イラオラ監督率いるチームでは、センターバックではなく右サイドバックとして存在感を示している。リヴァプールは今季終了後、5500万ユーロを支払うことで同選手を買い取れるが、そのオプションを行使する可能性は高いとみられる。

一方のバルセロナは、今季開幕前から不安視されていたセンターバックの層の薄さを露呈。DFパウ・クバルシの相棒になり得るセンターバックは今のところおらず、しかもDFアンドレアス・クリステンセンは負傷がちと、質・量ともに不足している状況だ。

このためにバルセロナが、アラウホを復帰させるという話もまことしやかにささやかれていた。しかし現在の状況では、この冬も来夏も、そうすることは不可能とみられている。

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アラウホのレンタル期間は今季終了までで、なおかつリヴァプールは買い取りオプションを行使することが既定路線となっている。また選手本人もイングランドの港町に残ることを希望している様子だ。つまりバルセロナはアラウホを取り戻したくても、リヴァプールと選手本人の意思が変わらない限り、強制的に呼び戻す術を持たないことになる。

もちろん、アラウホが今後調子を落とすなどして、状況が変化することもあるかもしれない。だが、現時点でバルセロナがアラウホを戦力として再び迎え入れる見込みは薄そうだ。