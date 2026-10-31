悪夢の1週間過ごしたバルセロナ…6発大勝で復活の狼煙！F・デ・ヨングCB起用、フェルミン躍動、ハフィーニャ＆ヤマルが2点ずつ記録

共有 GOALをGoogleでフォロー

バルセロナ、大量得点で勝利を取り戻す。

広告

31日のラ・リーガ第11節、バルセロナは本拠地カンプ・ノウでのアラベス戦で6-1の大勝を飾った。

公式戦11連勝を果たしていたバルセロナだったが、先週PSGとレアル・マドリーを相手に2連敗……。ビッグチーム相手にも勝てるチームなのか疑いの目を向けられることになった。

復活に向けての第一歩を踏まなければならないアラベス戦、フリック監督は大胆な采配を振るう。クリステンセン、クンデ、エリック・ガルシア、チャビ・エスパルトとDFラインに負傷者が続出している状況で、Bチームの20歳ブリアン・ファリニャスをデビューさせて右サイドバックに据え、さらにフレンキー・デ・ヨングをセンターバックとして起用した。

バルセロナの全スタメンはGKジョアン・ガルシア、DFファリニャス、クバルシ、F・デ・ヨング、カンセロ、MFフェルミン、ロドリ、ペドリ、FWヤマル、ハフィーニャ、アデイェミで、フォーメーションは4-3-3。

広告 広告

前半、バルセロナはセンターバック2枚（クバルシ、F・デ・ヨング）と中盤2枚（ロドリ、ペドリ）が圧倒的な配球能力を披露。中盤の底でプレーしているように的確なボール捌きを見せるF・デ・ヨングは、ロドリ、ペドリとポジションを交換しながらビルドアップの中心となっている。

Related Topics

後方に引いて4-5-1で守るアラベスの守備はそこまで悪くはなかったが、今回は相手が悪すぎた。バルセロナは8分に先制点を記録。ペドリのスルーパスからフェルミンがペナルティーエリア内左に侵入し、折り返されたボールをハフィーニャが左足で押し込んだ。

リードを得たバルセロナは、その後もボールを保持して攻勢を見せる。圧巻だったのはフェルミンだ。バルセロナ下部組織出身で珍しく落ち着きがなく、機動力を最大の売りにするMFは、相手のライン間を自由に動きながら鋭い飛び出しを見せていき、22分には自らゴールを決めた。ヤマルの縦パスからペナルティーエリア内右に入り込むと、ボールを折り返すと思いきや、難しい角度から直接シュートを沈めている（アラベスGKシベラはセーブしなければならないシュートだった）。フェルミンは今季ラ・リーガ5得点目。

広告

バルセロナはその後もフェルミンを起点にゴールを重ねる。41分にはこの背番号7の前線でのボール奪取とスルーパスから、ハフィーニャがこの日2点目を記録（今季ラ・リーガ15得点目）。さらにアディショナルタイム1分には、ペナルティーエリア内でフェルミン、カンセロとボールをつなぎ、カンセロがエリア手前に転がしたボールからヤマルが左足を一閃。グラウンダーの勢いあるボールが、枠内右隅に突き刺さっている。バルセロナは前半だけで4-0として試合を折り返す。

フリック監督はハーフタイム、ペドリとの交代でベルナルを投入。迎えた後半、バルセロナはポゼッションとカウンターの両方を生かして追加点を狙う。62分にはフェルミンのさらなるチャンスメイクからアデイェミがチャンスを迎えたが、シュートは枠の上に外れている。フリック監督は直後にさらなる交代カードを切り、カンセロ、ハフィーニャをバルデ、ガブリエウ・ジェズスに代えた。

広告

そして65分には、ハフィーニャに続いてヤマルも2点目を記録。ガブリエウ・ジェズスのスルーパスからペナルティーエリア内に侵入したスペイン人FWは、飛び出してきたシベラを眼前に左足でループシュートを放ち、ネットを揺らした（今季ラ・リーガ10得点目）。

フリック監督は74分にヤマルも下げてゴードンをピッチに立たせる。すると81分、ロドリの超精度スルーパスからそのゴードンがDFラインを突破して、こちらもループシュートを決め切った。バルセロナはその後、84分にロドリのスローインのミスからマリアーノに1点を返されたが、5点リードで試合終了のホイッスルを聞いている。同日にレバンテを下したアトレティコ・マドリーを抜き返して、今季首位をキープした。

広告

PSG戦、クラシコから勝利を取り戻したバルセロナ。完全復活とは言えないかもしれないが、収穫はあった。F・デ・ヨングはボールを配れるセンターバックとして攻撃の出発点となり（まるでキャリアを通してそこでプレーしていたようだ）、トップデビューのファリニャスも物怖じしないプレーを披露。フェルミンはその驚異的な機動性にさらに磨きをかけ、それらの要素を束ね上げるようにヤマル＆ハフィーニャがフィニッシュワークで違いをつくった。悪夢の1週間を過ごした後、バルセロナはさらなる進化を遂げようとしている。しかしその一方で、ハイラインを破られる場面も幾度かあったため、守備の改善もやはり必要となりそうだ。