ラ・リーガ王者バルセロナ、勝ち点100獲得の夢が潰える。今季最低レベルのプレーに終始…アラベスの堅守になす術なく敗戦

14日のラ・リーガ第36節、バルセロナは敵地メンディソロサでのアラベス戦を0-1で落とした。

先週末、クラシコ勝利で2シーズン連続、通算29回目のラ・リーガ優勝を果たしたバルセロナ。優勝パレードの余韻も冷めやらぬまま次の試合を迎えることになったが、彼らにはまだ達成すべき目標がある。そう、彼らは残り3試合に全勝することで、ジョゼ・モウリーニョ監督のレアル・マドリー（2011-12）、故ティト・ビラノバ監督のバルセロナ（201-13）に次いで、勝ち点100獲得を達成できるのだ。また選手個人では、GKジョアン・ガルシアが最小失点GKサモラ賞（現在の1試合あたりの失点率0.69得点。2位クルトワが0.90得点）、フェランがスペイン人最多得点サラ賞（現在16得点。2位オヤルサバルは15得点）の獲得がかかっている。

とはいえフリック監督は、今回はジョアン・ガルシアとフェランをベンチスタートに。GKシュチェスニー、DFクンデ、クバルシ、アルバロ・コルテス（Bチーム）、バルデ、MF後列カサド、ベルナル、前列ローニー、オルモ、ラッシュフォード、FWレヴァンドフスキと、主力と普段控えの選手たちを混ぜ合わせてスタメンを組んでいる。

前半、ボールを保持して攻め込んだのはバルセロナだが、気の緩みもあってかほとんどチャンスをつくれず。逆に5バックのアラベスが速攻から鋭い攻撃を見せ、シュチェスニーの守るゴールへと迫っている。そうしてスコアが動いたのは、前半AT1分のこと。CKの流れから、ディアバテが右足のシュートでネットを揺らした。

1点ビハインドで試合を折り返したバルセロナだが、後半も低調なプレーは変わらず。フリック監督は61分に交代カードを切り、ローニー、クバルシ、カサドを下げてフェラン、ぺドリ、チャビ・エスパルトを投入。右サイドバックにシャビ・エスパルトを据えて、そこに位置していたクンデはセンターバックに。フェランはレヴァンドフスキと2トップを組んだ。

攻勢を強めるバルセロナだったが、やはり攻撃は完全に機能することなく、決定機を生み出すまでには至らない。フリック監督は79分にバルデをカンセロに代えてサイド攻撃を強化し、また88分にはベルナルの代わりにトーマス・マルケス（Bチーム）を投入して交代カードを使い切る。だが5-4-1で綺麗な守備ブロックをつくるアラベスを相手にスペースを見出すことはできず、結局ゴールを奪えぬまま試合終了のホイッスルを迎えることに。クラシコから中2日で、一昨日は優勝パレード開催と時間がない中での試合ではあったが、今季最低レベルのパフォーマンスによって、勝ち点100獲得の夢は潰えることになった。

その一方、キケ監督率いるアラベスは勝ち点を40まで伸ばして、降格圏に勝ち点1差をつけて15位に位置している。