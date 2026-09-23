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tomoka miyazaki badminton asian games 2026Getty Images
【9/24(木)AM9:30～】女子団体決勝はU-NEXTが独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

バドミントン女子団体決勝は地上波TBS中継なし！日本vs中国はどこで見られる？｜アジア大会2026

Asian Games

【バドミントン女子】団体決勝の日本対中国はどこで見れる？地上波TBS中継なし・ネット配信サービス・試合の視聴方法を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン女子競技は9月24日(木)、団体決勝が行われる。

バドミントン女子団体決勝は地上波TBS中継なし！U-NEXTが独占ライブ配信無料体験で視聴

本記事では、日本代表が出場するバドミントン女子団体決勝について、地上波テレビ放送の有無、ネット配信予定などを紹介する。

バドミントン女子団体決勝の試合日程・開始時間

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン女子で、日本代表は9月24日(木)の団体決勝で中国と対戦する。

  • 大会：第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
  • 種目：バドミントン女子
  • ラウンド：団体決勝
  • 対戦カード：日本 vs 中国
  • 日程：2026年9月24日(木)
  • キックオフ：9:30
  • 会場：一宮市総合体育館
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バド女子団体決勝の日本vs中国は地上波TBS中継なし！どこで見られる？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン女子団体決勝は、地上波『TBS系列』は中継は実施されず、ディレイでの放送となる。

一方、ネット『U-NEXT』が9月23日(水・祝)9:20から独占ライブ配信を予定している。

チャンネル

配信開始時間

中継・配信予定

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

9:20～

独占ライブ配信

TBS系列

16:30～

録画放送

TVer

-

ライブ配信なし

※開始時間・中継内容は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT・TBS公式サイトよりご確認ください。

バドミントン女子団体決勝は地上波TBS中継なし！U-NEXTが独占ライブ配信無料体験で視聴

バドミントン女子団体決勝のおすすめ視聴方法は？

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン女子団体決勝「日本vs中国」は、『U-NEXT』で独占ライブ配信される。このため、TBSでの地上波中継がなく、U-NEXTの独占ライブ配信となる。

『U-NEXT』ではバドミントンを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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バドミントン女子｜日本代表メンバー

選手名

所属

山口茜

再春館製薬所

宮崎友花

ACT SAIKYO

奥原希望

東京都バドミントン協会

郡司莉子

再春館製薬所

福島由紀／松本麻佑

岐阜 Bluvic／ほねごり

中西貴映／岩永鈴

BIPROGY／BIPROGY

バドミントン女子団体決勝は地上波TBS中継なし！U-NEXTが独占ライブ配信無料体験で視聴

【大会日程・視聴方法】

【バドミントン】

サッカー男子日本vsキルギスはTBS中継なし！U-NEXTが独占ライブ配信無料体験で視聴

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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