第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン女子競技は9月24日(木)、団体決勝が行われる。
本記事では、日本代表が出場するバドミントン女子団体決勝について、地上波テレビ放送の有無、ネット配信予定などを紹介する。
バドミントン女子団体決勝の試合日程・開始時間
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン女子で、日本代表は9月24日(木)の団体決勝で中国と対戦する。
- 大会：第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
- 種目：バドミントン女子
- ラウンド：団体決勝
- 対戦カード：日本 vs 中国
- 日程：2026年9月24日(木)
- キックオフ：9:30
- 会場：一宮市総合体育館
バド女子団体決勝の日本vs中国は地上波TBS中継なし！どこで見られる？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン女子団体決勝は、地上波『TBS系列』は中継は実施されず、ディレイでの放送となる。
一方、ネット『U-NEXT』が9月23日(水・祝)9:20から独占ライブ配信を予定している。
チャンネル
配信開始時間
中継・配信予定
U-NEXT
9:20～
独占ライブ配信
TBS系列
16:30～
録画放送
TVer
-
ライブ配信なし
※開始時間・中継内容は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT・TBS公式サイトよりご確認ください。
バドミントン女子団体決勝のおすすめ視聴方法は？U-NEXT
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン女子団体決勝「日本vs中国」は、『U-NEXT』で独占ライブ配信される。このため、TBSでの地上波中継がなく、U-NEXTの独占ライブ配信となる。
『U-NEXT』ではバドミントンを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
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バドミントン女子｜日本代表メンバー
選手名
所属
山口茜
再春館製薬所
宮崎友花
ACT SAIKYO
奥原希望
東京都バドミントン協会
郡司莉子
再春館製薬所
福島由紀／松本麻佑
岐阜 Bluvic／ほねごり
中西貴映／岩永鈴
BIPROGY／BIPROGY
【大会日程・視聴方法】
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【バドミントン】
※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。