第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン女子競技は9月24日(木)、団体決勝が行われる。

本記事では、日本代表が出場するバドミントン女子団体決勝について、地上波テレビ放送の有無、ネット配信予定などを紹介する。

バドミントン女子団体決勝の試合日程・開始時間

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン女子で、日本代表は9月24日(木)の団体決勝で中国と対戦する。

大会：第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

種目：バドミントン女子

ラウンド：団体決勝

対戦カード：日本 vs 中国

日程：2026年9月24日(木)

キックオフ：9:30

会場：一宮市総合体育館

バド女子団体決勝の日本vs中国は地上波TBS中継なし！どこで見られる？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン女子団体決勝は、地上波『TBS系列』は中継は実施されず、ディレイでの放送となる。

一方、ネット『U-NEXT』が9月23日(水・祝)9:20から独占ライブ配信を予定している。

チャンネル 配信開始時間 中継・配信予定 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 9:20～ 独占ライブ配信 TBS系列 16:30～ 録画放送 TVer - ライブ配信なし

※開始時間・中継内容は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT・TBS公式サイトよりご確認ください。

バドミントン女子団体決勝のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバドミントン女子団体決勝「日本vs中国」は、『U-NEXT』で独占ライブ配信される。このため、TBSでの地上波中継がなく、U-NEXTの独占ライブ配信となる。

『U-NEXT』ではバドミントンを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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バドミントン女子｜日本代表メンバー

選手名 所属 山口茜 再春館製薬所 宮崎友花 ACT SAIKYO 奥原希望 東京都バドミントン協会 郡司莉子 再春館製薬所 福島由紀／松本麻佑 岐阜 Bluvic／ほねごり 中西貴映／岩永鈴 BIPROGY／BIPROGY

【大会日程・視聴方法】

【バドミントン】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。