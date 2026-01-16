Bリーグオールスター2026のテレビ放送・ネット配信予定は？地上波中継はある？

Bリーグのスター選手が一堂に会する恒例イベント、Bリーグオールスター2026。リーグの垣根を越えたドリームマッチや各種コンテストは、毎年多くのバスケットボールファンの注目を集めている。

本記事では、Bリーグオールスター2026のテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

Bリーグオールスター2026の開催スケジュールは？

りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIは、2026年1月16日から1月18日までの3日間にわたり行われる。開催地は長崎県のHAPPINESS ARENA(ハピネスアリーナ)。試合だけでなく、カテゴリーや世代を超えた多彩なプログラムが用意され、週末を通してオールスターならではの特別な空間が演出される。

DAY1は新フォーマットとなるアジアクロストーナメントを実施。九州エリアのクラブ選抜、B2選抜、U24世代、アジア特別枠選手が参加し、準決勝から決勝、3位決定戦までを同日に開催する。短期決戦ならではの緊張感と国際色豊かなカードが見どころだ。

DAY2は各種コンテストが中心となるイベントデー。スキルズチャレンジ、3ポイントコンテスト、ダンクコンテストが実施され、技術とエンターテインメント性を兼ね備えた選手たちが会場を盛り上げる。

最終日のDAY3は、U18オールスターゲームで幕を開け、その後にりそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026を開催。B.BLACKとB.WHITEによるドリームマッチが、3日間のフィナーレを飾る。

日程 開始時間 イベント 内容 1月16日(金)

DAY1 16:55〜 B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026 SEMIFINAL GAME1

KYUSHU UNITED vs B2 SELECTED



SEMIFINAL GAME2

RISING STARS vs ASIA ALL-STARS



3RD PLACE GAME

準決勝敗戦チーム同士



FINAL

準決勝勝利チーム同士 1月17日(土)

DAY2 16:30〜 B.LEAGUE ALL-STAR CONTESTS 2026 スキルズチャレンジ

3ポイントコンテスト

ダンクコンテスト 1月18日(日)

DAY3 11:30〜 インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2026 U18選抜選手によるオールスターゲーム 1月18日(日)

DAY3 15:00〜 りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026 B.BLACK vs B.WHITE

オールスターウィークエンドのメインイベント

Bリーグオールスター2026のテレビ放送・ネット配信予定は？

りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIは、テレビとインターネット配信の両面で視聴できる。3日間にわたるオールスターウィークエンドの全プログラムをリアルタイムで追えるサービスはバスケットLIVEのみで、最も包括的な視聴手段となっている。

初日のDAY1とDAY2は、アジアクロストーナメントや各種企画を含め、すべてバスケットLIVEでライブ配信される。DAY2に実施されるオールスターコンテストについては、バスケットLIVEに加えてBS10でのテレビ放送も予定されており、配信以外でも視聴可能だ。

放送体制が大きく広がるのが最終日のDAY3。1月18日15:00開始予定のオールスターゲームは、NHK BSで生中継されるほか、NHK総合での深夜全国録画放送、開催地長崎では長崎国際テレビによる地上波生中継が行われる。また、J SPORTSでも生中継が予定されている。

ネット配信の選択肢も多く、J SPORTSオンデマンド、U-NEXT、DAZN(DMM×DAZNホーダイ含む)、Prime Video内のバスケットLIVEなどでメインゲームを視聴できる。

Bリーグオールスター2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】31日間無料トライアルあり

U-NEXTでは、りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIの最終日(DAY3)に行われるオールスターゲームをライブ配信予定だ。

U-NEXTの月額料金は2,189円(税込)だが、31日間無料トライアルが利用可能。無料期間中はオールスターゲームの視聴に加え、映画やドラマ、アニメなどの豊富なコンテンツも楽しめる。初めて利用する場合は、トライアル期間を活用することで実質無料でオールスターを視聴できる。

【Amazon Prime Videoチャンネル】7日間無料トライアルあり

Amazon Prime Videoチャンネルの『バスケットLIVE』では7日間の無料トライアルを利用できる。りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIでは、DAY3のイベントをライブ配信予定となっている。

「DMM×DAZNホーダイ」ならオールスターゲームもお得に視聴可能

Bリーグオールスター2026のメインゲームをネット配信で視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』も選択肢のひとつとなる。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」を個別に契約した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。セット契約によりコストを抑えつつ、 B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIの最終日(DAY3)に行われるオールスターゲームを含むDAZN配信コンテンツを楽しめる。

すでにDAZNを利用している場合でもプランの切り替えが可能となっているため、詳細は公式サイトで確認しておきたい。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。