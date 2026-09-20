Bリーグ2026-27開幕はいつ？開催日程・出場チーム一覧

2026-27シーズンのBリーグが9月22日に開幕する。

2026-27シーズンのBリーグ開幕日程や出場クラブを紹介する。

Bリーグ2026-27｜開催日程・開幕日

2026-27シーズンのBリーグは、リーグが再編されフォーマットを一新して開催。最上位ディビジョンは「B.PREMIER」、次いで「B.ONE」「B.NEXT」の3部制で実施される。

「B.PREMIER」と「B.ONE」は9月22日、「B.NEXT」は9月25日にレギュラーシーズンが開幕する。

ディビジョン 開幕日 最終節 B.PREMIER 2026年9月22日 2027年5月2日 B.ONE 2026年9月22日 2027年4月26日 B.NEXT 2026年9月25日 2027年4月25日

Bリーグ2026-27｜出場チーム

B.PREMIER

26クラブが出場する。26クラブを東西の2地区へ分け、自地区3回戦総当たり/他地区は1回戦総当たり。任意に選ばれる他地区内の11クラブとさらに1回戦（合計60試合）を実施する。

プレーオフにはリーグ戦における各地区上位3クラブと、残り20クラブ中上位2クラブが進出する。

東地区 西地区 レバンガ北海道（北海道） 信州ブレイブウォリアーズ（長野県） 仙台89ERS（宮城県） 三遠ネオフェニックス（愛知県） 秋田ノーザンハピネッツ（秋田県） シーホース三河（愛知県） 茨城ロボッツ（茨城県） 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（愛知県） 宇都宮ブレックス（栃木県） 滋賀レイクス（滋賀県） 群馬クレインサンダーズ（群馬県） 京都ハンナリーズ（京都府） アルティーリ千葉（千葉県） 大阪エヴェッサ（大阪府） 千葉ジェッツ（千葉県） 神戸ストークス（兵庫県） アルバルク東京（東京都） 島根スサノオマジック（島根県） 東京サンロッカーズ（東京都） 広島ドラゴンフライズ（広島県） 川崎ブレイブサンダース（神奈川県） 佐賀バルーナーズ（佐賀県） 横浜ビー・コルセアーズ（神奈川県） 長崎ヴェルカ（長崎県） 富山グラウジーズ（富山県） 琉球ゴールデンキングス（沖縄県）

B.ONE

25クラブが出場する。北東中西南の5地区へ分け、自地区8回戦総当たり。他地区は任意に選ばれる14クラブと2回戦総当たり（合計60試合）を実施する。

プレーオフにはリーグ戦における各地区上位2クラブと、残り15クラブのうち上位6クラブが進出する。

北地区 東地区 中地区 西地区 南地区 青森ワッツ（青森県） さいたまブロンコス（埼玉県） 横浜エクセレンス（神奈川県） ベルテックス静岡（静岡県） 香川ファイブアローズ（香川県） 岩手ビッグブルズ（岩手県） 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ（東京都） 新潟アルビレックスBB（新潟県） ファイティングイーグルス名古屋（愛知県） 愛媛オレンジバイキングス（愛媛県） 山形ワイヴァンズ（山形県） アースフレンズ東京Z（東京都） 金沢サムライズ（石川県） バンビシャス奈良（奈良県） ライジングゼファー福岡（福岡県） 福島ファイヤーボンズ（福島県） 立川ダイス（東京都） 福井ブローウィンズ（福井県） トライフープ岡山（岡山県） 熊本ヴォルターズ（熊本県） 越谷アルファーズ（埼玉県） 東京八王子ビートレインズ（東京都） 岐阜スゥープス（岐阜県） 徳島ガンバロウズ（徳島県） 鹿児島レブナイズ（鹿児島県）

B.NEXT

4クラブが出場し、16回戦総当たり（合計48試合）で行われる。

しながわシティバスケットボールクラブ（東京都）

ウォルガ湘南（神奈川県）

ヴィアティン三重（三重県）

山口パッツファイブ（山口県）

Bリーグ2026-27｜視聴方法

2026-27シーズンのBリーグは、地上波やBSでのテレビ放送に加えて、複数の配信サービスを通じて全国から視聴できる環境が整っている。現地観戦が難しいファンにとっても、自宅や外出先からお気に入りチームの試合を追えるのが大きな魅力だ。

『DAZN』と『U-NEXT』は、「B.PREMIER」「B.ONE」の全試合をライブ配信する。

『バスケットLIVE』は「B.PREMIER」「B.ONE」「B.NEXT」公式戦をすべて配信。ライブ中継と見逃し配信に対応している。『バスケットLIVE for Prime Video』はAmazon Prime Videoチャンネル経由で利用可能で、「B.PREMIER」の全試合を視聴できる。

テレビではNHK（地上波／BS）で「B.PREMIER」「B.ONE」の一部試合を試合中継・録画放送。J SPORTS(J SPORTSオンデマンド)では「B.PREMIER」の一部試合を試合中継・録画放送する。