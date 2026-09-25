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りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE PREMIERで、宇都宮ブレックスと横浜ビー・コルセアーズが対戦する。

本記事では、宇都宮ブレックス対横浜ビー・コルセアーズの日程、テレビ放送、ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

宇都宮ブレックス対横浜ビー・コルセアーズ｜試合スケジュール・ティップオフ時間

「りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE PREMIER」で、宇都宮ブレックスと横浜ビー・コルセアーズが対戦する。

会場は日環アリーナ栃木。GAME 1は2026年9月26日(土)15:05、GAME 2は27日(日)15:05にティップオフ予定となっている。

試合スケジュールは以下の通り。

日程 ティップオフ時間 対戦カード 9/26(土) 15:05 宇都宮ブレックスvs横浜ビー・コルセアーズ 9/27(日) 15:05 宇都宮ブレックスvs横浜ビー・コルセアーズ

宇都宮ブレックス対横浜ビー・コルセアーズ｜テレビ放送・ネット配信予定

「りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE PREMIER」の宇都宮ブレックス対横浜ビー・コルセアーズは、バスケットLIVE、U-NEXT、DAZN、バスケットLIVE for Prime Videoなどでライブ配信される。

Bリーグのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、「りそなグループ B.LEAGUE 2026-27シーズン」は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではB.LEAGUE PREMIER(旧B1)のポストシーズンを含む全試合に加え、B.LEAGUE ONE(旧B2)の全試合を見放題ライブ配信。見逃し配信にも対応しており、月額プラン加入者は追加料金なしで対象試合を視聴できる。

U-NEXTの月額料金は2,189円(税込)。初めて利用する場合は31日間無料トライアルが用意されており、無料期間中でもBリーグの対象試合を視聴可能だ。また、月額プランでは毎月1,200円分のU-NEXTポイントが付与される。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。無料期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新される。アプリ経由の決済では料金が異なる場合がある。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。