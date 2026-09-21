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「B.LEAGUE 2026-27シーズン」をライブ配信！31日間無料トライアル
Yuta Tokuma

Bリーグ2026-27はどこで見られる？地上波テレビ中継はある？

2026-27シーズンのBリーグはどこで見ることができるのか。地上波テレビ中継の有無を紹介。

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2026−27シーズンのBリーグが9月22日に開幕する。

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今シーズンのBリーグはどこで見ることができるのか。地上波テレビ中継の有無や視聴方法を紹介する。

Bリーグ2026-27｜どこで見れる？

2026-27シーズンのBリーグは、リーグが再編されフォーマットを一新して開催される。最上位ディビジョンは「B.PREMIER」、次いで「B.ONE」「B.NEXT」の3部制で実施される。

DAZN』と『U-NEXT』では、「B.PREMIER」「B.ONE」の全試合をライブ配信。『バスケットLIVE』は、「B.PREMIER」「B.ONE」「B.NEXT」の全試合を配信する。

地上波テレビ中継は？

2026-27シーズンのBリーグは一部試合をNHK(BS含む)で放送。また衛星放送J SPORTSでも一部試合を中継する。

9月22日に行われる「B.PREMIER」開幕戦、アルバルク東京vs琉球ゴールデンキングスはテレビ朝日で生中継される。

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Bリーグ2026-27｜視聴方法

2026-27シーズンのBリーグは、地上波やBSでのテレビ放送に加えて、複数の配信サービスを通じて全国から視聴できる環境が整っている。現地観戦が難しいファンにとっても、自宅や外出先からお気に入りチームの試合を追えるのが大きな魅力だ。

DAZN』と『U-NEXT』は、「B.PREMIER」「B.ONE」の全試合をライブ配信する。

『バスケットLIVE』は「B.PREMIER」「B.ONE」「B.NEXT」公式戦をすべて配信。ライブ中継と見逃し配信に対応している。『バスケットLIVE for Prime Video』はAmazon Prime Videoチャンネル経由で利用可能で、「B.PREMIER」の全試合を視聴できる。

テレビではNHK（地上波／BS）で「B.PREMIER」「B.ONE」の一部試合を試合中継・録画放送。J SPORTS(J SPORTSオンデマンド)では「B.PREMIER」の一部試合を試合中継・録画放送する。

配信サービス

ディビジョン

特徴

DAZN

B.PREMIER／B.ONE全試合

全試合

U-NEXT

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バスケットLIVE

B.PREMIER／B.ONE／B.NEXT全試合

全試合

バスケットLIVE for Prime Video

B.PREMIER全試合

全試合、5日間無料体験

NHK

B.PREMIER／B.ONE

一部試合

J SPORTS／J SPORTSオンデマンド


B.PREMIER

一部試合

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