Bリーグ2026-27はどこで見られる？地上波テレビ中継はある？

バスケットLIVE For Prime Vide
バスケットLIVE For Prime Videで「B.LEAGUE 2026-27シーズン」をライブ配信！
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U-NEXTが「B.LEAGUE 2026-27シーズン」をライブ配信！
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2026−27シーズンのBリーグが9月22日に開幕する。
今シーズンのBリーグはどこで見ることができるのか。地上波テレビ中継の有無や視聴方法を紹介する。
Bリーグ2026-27｜どこで見れる？
2026-27シーズンのBリーグは、リーグが再編されフォーマットを一新して開催される。最上位ディビジョンは「B.PREMIER」、次いで「B.ONE」「B.NEXT」の3部制で実施される。
『DAZN』と『U-NEXT』では、「B.PREMIER」「B.ONE」の全試合をライブ配信。『バスケットLIVE』は、「B.PREMIER」「B.ONE」「B.NEXT」の全試合を配信する。
地上波テレビ中継は？
2026-27シーズンのBリーグは一部試合をNHK(BS含む)で放送。また衛星放送J SPORTSでも一部試合を中継する。
9月22日に行われる「B.PREMIER」開幕戦、アルバルク東京vs琉球ゴールデンキングスはテレビ朝日で生中継される。
Bリーグ2026-27｜視聴方法
2026-27シーズンのBリーグは、地上波やBSでのテレビ放送に加えて、複数の配信サービスを通じて全国から視聴できる環境が整っている。現地観戦が難しいファンにとっても、自宅や外出先からお気に入りチームの試合を追えるのが大きな魅力だ。
『DAZN』と『U-NEXT』は、「B.PREMIER」「B.ONE」の全試合をライブ配信する。
『バスケットLIVE』は「B.PREMIER」「B.ONE」「B.NEXT」公式戦をすべて配信。ライブ中継と見逃し配信に対応している。『バスケットLIVE for Prime Video』はAmazon Prime Videoチャンネル経由で利用可能で、「B.PREMIER」の全試合を視聴できる。
テレビではNHK（地上波／BS）で「B.PREMIER」「B.ONE」の一部試合を試合中継・録画放送。J SPORTS(J SPORTSオンデマンド)では「B.PREMIER」の一部試合を試合中継・録画放送する。
配信サービス
ディビジョン
特徴
B.PREMIER／B.ONE全試合
全試合
B.PREMIER／B.ONE全試合
全試合、31日間無料体験
バスケットLIVE
B.PREMIER／B.ONE／B.NEXT全試合
全試合
B.PREMIER全試合
全試合、5日間無料体験
NHK
B.PREMIER／B.ONE
一部試合
J SPORTS／J SPORTSオンデマンド
B.PREMIER
一部試合