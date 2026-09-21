Bリーグ開幕戦全試合のテレビ放送・ネット配信予定

2026−27シーズンのBリーグはフォーマットを一新。9月22日にレギュラーシーズン開幕を迎える。

Bリーグ開幕戦のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

Bリーグ開幕節｜日程・放送/配信予定

「B.PREMIER」は9月22日にレギュラーシーズンが開幕。開幕節の日程や対戦カード、放送/配信予定は以下の通り。

Bリーグ2026-27｜視聴方法

2026-27シーズンのBリーグは、地上波やBSでのテレビ放送に加えて、複数の配信サービスを通じて全国から視聴できる環境が整っている。現地観戦が難しいファンにとっても、自宅や外出先からお気に入りチームの試合を追えるのが大きな魅力だ。

『DAZN』と『U-NEXT』は、「B.PREMIER」「B.ONE」の全試合をライブ配信する。

『バスケットLIVE』は「B.PREMIER」「B.ONE」「B.NEXT」公式戦をすべて配信。ライブ中継と見逃し配信に対応している。『バスケットLIVE for Prime Video』はAmazon Prime Videoチャンネル経由で利用可能で、「B.PREMIER」の全試合を視聴できる。

テレビではNHK（地上波／BS）で「B.PREMIER」「B.ONE」の一部試合を試合中継・録画放送。J SPORTS(J SPORTSオンデマンド)では「B.PREMIER」の一部試合を試合中継・録画放送する。