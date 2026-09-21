Bリーグ開幕戦全試合のテレビ放送・ネット配信予定

バスケットLIVE For Prime Vide
バスケットLIVE For Prime Videで「B.LEAGUE 2026-27シーズン」をライブ配信！
B.LEAGUE B1全試合配信
7日分の無料体験で視聴可能
DMM×DAZNホーダイ
DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。
DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！
さらにいつでも解約が可能！
U-NEXT
U-NEXTが「B.LEAGUE 2026-27シーズン」をライブ配信！
B.LEAGUE PREMIER、B.LEAGUE ONEを全試合配信。
見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能
バスケットLIVE For Prime Vide
バスケットLIVE For Prime Videで「B.LEAGUE 2026-27シーズン」をライブ配信！
B.LEAGUE B1全試合配信
7日分の無料体験で視聴可能
DMM×DAZNホーダイ
DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。
DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！
さらにいつでも解約が可能！
U-NEXT
U-NEXTが「B.LEAGUE 2026-27シーズン」をライブ配信！
B.LEAGUE PREMIER、B.LEAGUE ONEを全試合配信。
見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能
2026−27シーズンのBリーグはフォーマットを一新。9月22日にレギュラーシーズン開幕を迎える。
Bリーグ開幕戦のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
Bリーグ開幕節｜日程・放送/配信予定
「B.PREMIER」は9月22日にレギュラーシーズンが開幕。開幕節の日程や対戦カード、放送/配信予定は以下の通り。
対戦カード
開始時刻
テレビ
ネット
アルバルク東京vs琉球ゴールデンキングス
長崎ヴェルカvs島根スサノオマジック
群馬クレインサンダーズvsアルティーリ千葉
京都ハンナリーズvs滋賀レイクス
佐賀バルーナーズvs広島ドラゴンフライズ
茨城ロボッツvs三遠ネオフェニックス
東京サンロッカーズvs千葉ジェッツ
信州ブレイブウォリアーズvs富山グラウジーズ
レバンガ北海道vsシーホース三河
仙台89ERSvs秋田ノーザンハピネッツ
神戸ストークスvs大阪エヴェッサ
宇都宮ブレックスvs横浜ビー・コルセアーズ
川崎ブレイブサンダースvs名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
Bリーグ2026-27｜視聴方法
2026-27シーズンのBリーグは、地上波やBSでのテレビ放送に加えて、複数の配信サービスを通じて全国から視聴できる環境が整っている。現地観戦が難しいファンにとっても、自宅や外出先からお気に入りチームの試合を追えるのが大きな魅力だ。
『DAZN』と『U-NEXT』は、「B.PREMIER」「B.ONE」の全試合をライブ配信する。
『バスケットLIVE』は「B.PREMIER」「B.ONE」「B.NEXT」公式戦をすべて配信。ライブ中継と見逃し配信に対応している。『バスケットLIVE for Prime Video』はAmazon Prime Videoチャンネル経由で利用可能で、「B.PREMIER」の全試合を視聴できる。
テレビではNHK（地上波／BS）で「B.PREMIER」「B.ONE」の一部試合を試合中継・録画放送。J SPORTS(J SPORTSオンデマンド)では「B.PREMIER」の一部試合を試合中継・録画放送する。
配信サービス
ディビジョン
特徴
B.PREMIER／B.ONE全試合
全試合
B.PREMIER／B.ONE全試合
全試合、31日間無料体験
バスケットLIVE
B.PREMIER／B.ONE／B.NEXT全試合
全試合
B.PREMIER全試合
全試合、5日間無料体験
NHK
B.PREMIER／B.ONE
一部試合
J SPORTS／J SPORTSオンデマンド
B.PREMIER
一部試合