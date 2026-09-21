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Yuta Tokuma

Bリーグ開幕戦全試合のテレビ放送・ネット配信予定

2026-27シーズンBリーグ開幕戦のテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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2026−27シーズンのBリーグはフォーマットを一新。9月22日にレギュラーシーズン開幕を迎える。

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Bリーグ開幕戦のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

Bリーグ開幕節｜日程・放送/配信予定

「B.PREMIER」は9月22日にレギュラーシーズンが開幕。開幕節の日程や対戦カード、放送/配信予定は以下の通り。

対戦カード

開始時刻

テレビ

ネット

アルバルク東京vs琉球ゴールデンキングス

  • 9月22日14:00
  • 9月23日14:05
  • テレビ朝日
  • なし

長崎ヴェルカvs島根スサノオマジック

  • 9月23日19:05
  • 9月25日19:05
  • NHK BS

群馬クレインサンダーズvsアルティーリ千葉

  • 9月24日19:05
  • 9月26日15:05
  • 群馬テレビ

京都ハンナリーズvs滋賀レイクス

  • 9月25日18:35
  • 9月27日14:35


佐賀バルーナーズvs広島ドラゴンフライズ

  • 9月25日18:45
  • 9月27日14:05
  • サガテレビ

茨城ロボッツvs三遠ネオフェニックス

  • 9月25日19:05
  • 9月27日13:00
  • なし
  • NHK水戸

東京サンロッカーズvs千葉ジェッツ

  • 9月25日19:05
  • 9月26日16:05
  • なし
  • 千葉テレビ

信州ブレイブウォリアーズvs富山グラウジーズ

  • 9月26日13:05
  • 9月27日14:05


レバンガ北海道vsシーホース三河

  • 9月26日14:05
  • 9月27日13:05


仙台89ERSvs秋田ノーザンハピネッツ

  • 9月26日14:05
  • 9月27日13:05
  • 東日本放送
  • NHK仙台/秋田

神戸ストークスvs大阪エヴェッサ

  • 9月26日14:05
  • 9月27日13:05
  • なし
  • NHK神戸

宇都宮ブレックスvs横浜ビー・コルセアーズ

  • 9月26日15:05
  • 9月27日15:05
  • とちぎテレビ／J SPORTS 1
  • とちぎテレビ

川崎ブレイブサンダースvs名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

  • 9月26日18:05
  • 9月27日16:05


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Bリーグ2026-27｜視聴方法

2026-27シーズンのBリーグは、地上波やBSでのテレビ放送に加えて、複数の配信サービスを通じて全国から視聴できる環境が整っている。現地観戦が難しいファンにとっても、自宅や外出先からお気に入りチームの試合を追えるのが大きな魅力だ。

DAZN』と『U-NEXT』は、「B.PREMIER」「B.ONE」の全試合をライブ配信する。

『バスケットLIVE』は「B.PREMIER」「B.ONE」「B.NEXT」公式戦をすべて配信。ライブ中継と見逃し配信に対応している。『バスケットLIVE for Prime Video』はAmazon Prime Videoチャンネル経由で利用可能で、「B.PREMIER」の全試合を視聴できる。

テレビではNHK（地上波／BS）で「B.PREMIER」「B.ONE」の一部試合を試合中継・録画放送。J SPORTS(J SPORTSオンデマンド)では「B.PREMIER」の一部試合を試合中継・録画放送する。

配信サービス

ディビジョン

特徴

DAZN

B.PREMIER／B.ONE全試合

全試合

U-NEXT

B.PREMIER／B.ONE全試合

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バスケットLIVE

B.PREMIER／B.ONE／B.NEXT全試合

全試合

バスケットLIVE for Prime Video

B.PREMIER全試合

全試合、5日間無料体験

NHK

B.PREMIER／B.ONE

一部試合

J SPORTS／J SPORTSオンデマンド


B.PREMIER

一部試合

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