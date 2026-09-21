Bプレミアとは？Bリーグは2026年から何が変わる？





Bリーグは2026−27シーズンからリーグが再編される。

2026-27シーズンのBリーグは何が変わるのか。最上位ディビジョンとなるBプレミアについて解説する。

Bリーグ2026-27｜何が変わる？

2026-27シーズンのBリーグは、「革新」をテーマにフォーマットを一新。「強化」「経営」「社会性」の3つの軸に沿って、2026年からリーグ構造の変更を伴う、大きな変革を行う。

2026-27シーズンから新たなリーグ構造となり、競技成績に基づいた昇格・降格は廃止。最上位ディビジョンは「B.PREMIER」、次いで「B.ONE」「B.NEXT」の3部制で実施される。各ディビジョンに参入するためには厳正なる審査をクリアする必要がある。

各ディビジョンのフォーマット

ディビジョン 出場チーム 試合数 プレーオフ B.PREMIER 全26チーム

東西13チームずつ 60試合

自地区3回戦総当たり／他地区は1回戦総当たり／任意に選ばれる他地区内の11クラブとさらに1回戦 各地区上位3クラブ+残りクラブのうち上位2クラブ B.ONE 全25チーム

北東中西南の5チームずつ 60試合

自地区8回戦総当たり／他地区は任意に選ばれる14クラブと2回戦総当たり 各地区上位2クラブ+残りクラブのうち上位6クラブ B.NEXT 4チーム 48試合

16回戦総当たり なし

B.PREMIERとは？

B.PREMIERは、2026-27シーズンからBリーグ最上位ディビジョンに位置付けられる。過去3シーズンの入場者数や売上高、ホームアリーナなどを基準に入会資格が与えられる。

2026-27シーズンは、B.PREMIERに26クラブが出場する。26クラブを東西の2地区へ分け、自地区3回戦総当たり/他地区は1回戦総当たり。任意に選ばれる他地区内の11クラブとさらに1回戦（合計60試合）を実施する。

プレーオフにはリーグ戦における各地区上位3クラブと、残り20クラブ中上位2クラブが進出する。

所属クラブ

東地区 西地区 レバンガ北海道（北海道） 信州ブレイブウォリアーズ（長野県） 仙台89ERS（宮城県） 三遠ネオフェニックス（愛知県） 秋田ノーザンハピネッツ（秋田県） シーホース三河（愛知県） 茨城ロボッツ（茨城県） 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（愛知県） 宇都宮ブレックス（栃木県） 滋賀レイクス（滋賀県） 群馬クレインサンダーズ（群馬県） 京都ハンナリーズ（京都府） アルティーリ千葉（千葉県） 大阪エヴェッサ（大阪府） 千葉ジェッツ（千葉県） 神戸ストークス（兵庫県） アルバルク東京（東京都） 島根スサノオマジック（島根県） 東京サンロッカーズ（東京都） 広島ドラゴンフライズ（広島県） 川崎ブレイブサンダース（神奈川県） 佐賀バルーナーズ（佐賀県） 横浜ビー・コルセアーズ（神奈川県） 長崎ヴェルカ（長崎県） 富山グラウジーズ（富山県） 琉球ゴールデンキングス（沖縄県）

Bリーグ2026-27｜視聴方法

2026-27シーズンのBリーグは、地上波やBSでのテレビ放送に加えて、複数の配信サービスを通じて全国から視聴できる環境が整っている。現地観戦が難しいファンにとっても、自宅や外出先からお気に入りチームの試合を追えるのが大きな魅力だ。

『DAZN』と『U-NEXT』は、「B.PREMIER」「B.ONE」の全試合をライブ配信する。

『バスケットLIVE』は「B.PREMIER」「B.ONE」「B.NEXT」公式戦をすべて配信。ライブ中継と見逃し配信に対応している。『バスケットLIVE for Prime Video』はAmazon Prime Videoチャンネル経由で利用可能で、「B.PREMIER」の全試合を視聴できる。

テレビではNHK（地上波／BS）で「B.PREMIER」「B.ONE」の一部試合を試合中継・録画放送。J SPORTS(J SPORTSオンデマンド)では「B.PREMIER」の一部試合を試合中継・録画放送する。