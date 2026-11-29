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AZはヨーロッパリーグでのスパルタ・プラハに対する圧巻の2-4勝利に続く結果を残せなかった。敵地でPECズウォレを破れず、シドニー・ファン・ホーイドンクに先制を許すと、後半にヨルディ・クラシーが決めたゴールで追いつくにとどまった。結果は1-1。AZは順位表で3位トゥウェンテを抜く機会を逃した。アレックス・パストール監督率いるPECズウォレは12位にいる。

序盤、PECズウォレのGKヤスパー・スヘンデラールはヴァルデマル・ビスコフとマテオ・チャベスのシュートを好セーブで防いだ。デイブ・クワクマンの強烈な一撃にも対応した。

PECズウォレは主に守備を固め、時折攻撃に出た。ファン・ホーイドンクはペナルティーエリア内にドリブルで入り、サイドネットにシュートを放った。

前半終了の数分前、PECズウォレが意外にも先制した。ダミアン・ファン・デル・ハールの高いボールを、ファーポストでフリーになっていたファン・ホーイドンクが落ち着いてニアサイドにヘディングで決め、1-0とした。

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このゴールゲッターにとって、今季3点目だった。後半開始直後にはユネス・ナムリがリードを2点に広げるかと思われたが、そうはならなかった。こぼれ球を足の甲で捉えたデンマーク人選手のシュートは枠を外れた。

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AZのレーロイ・エヒテルト監督は、まずクラシーを、その少し後にカルヴィン・ステングスを投入して打開を図った。ステングスも強烈なシュートを放ったが、ライアン・トーマスが頭でわずかにゴール上へそらした。

残り10分、アユブ・ウフキルが相手をかわしてクロスを入れると、ファーポストでシェレル・フロラヌスがクリア。しかし、そのボールはクラシーの足元へ渡り、クラシーがニアサイドに鋭いシュートを決めて1-1とした。

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後半アディショナルタイムも終盤に入ってから、PECズウォレに予想外の決勝点の好機が訪れた。GKヤリ・デ・ブッセルが素早く反応してゴールを飛び出し、ヤン・ブルヘルのシュートを防いだ。試合は1-1で終わった。

AZはこうして思わぬ形で勝ち点を落とし、首位PSVとの勝ち点差は現在5となった。一方、好調のPECズウォレは直近のエールディヴィジ6試合で無敗を維持している。