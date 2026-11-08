AZは日曜日、FCフローニンゲンを相手に見事な逆転劇を完成させた。アルクマールでフローニンゲンが1-3とリードしたが、その優位を完全に手放し、試合は4-3で決着した。3-3の場面ではGKエティエンヌ・ファーセンがPKを献上。判定への不満を繰り返し口にして数分間で2枚のイエローカードを受けた。その後、前半にPKを失敗していたメックス・メールディンクが今度は決め、AZに勝ち点3をもたらした。

フローニンゲンにとって、これ以上ないほどの立ち上がりだった。試合最初の決定的なシュートとなったトム・ファン・ベルヘンの一撃はクロスバーを直撃。こぼれ球をヤコブ・オンドレイカが逃さず、0-1とした。

AZもすぐさま応戦する。ペール・コープマイネルスの見事なロングパスがゴールライン際のロ＝ザンジェロ・ダールに届くと、ダールはボールをラインの内側に残してメールディンクへ折り返した。オランダ代表FWがこの鮮やかな攻撃を締めくくった。

試合を優位に進めたAZは、何度も勝ち越しに迫った。ウフキルのシュートはフローニンゲンのゴールをわずかに外れ、ファーセンがボールを失った場面では、ダールがそのミスを生かせず、守護神は胸をなで下ろした。

前半に追加点は生まれなかったが、後半に均衡を破ったのはフローニンゲンだった。オンドレイカのパスを受けたブリニョルフル・ウィルムソンが、高いコースへ強烈なシュートを突き刺した。

さらに54分、アルクマールの観衆が信じられない展開となる。GKデ・ブッセルと主将コープマイネルスの間にあったボールに、どちらも素早く反応できない。そこへファン・ベルヘンが反応し、スコアを1-3とした。

AZにはすぐに、1点差に迫る絶好の機会が訪れた。マルコ・レンテがエリヤ・ダイクストラを明らかに引き留めてPKを与えたが、メールディンクのキックはスタンド方向へ飛び、レンテは胸をなで下ろした。

しかし、アウェーチームの安堵は長く続かなかった。失敗の直後、メールディンクはヒールパスでウフキルにつなぎ、ミスを取り返す。AZの左ウイングが決めて2-3とした。攻勢を強めたAZは、残り15分に見事な連係からマテオ・チャベスが決め、同点に追いついた。

終盤には、滑り込んできたウフキルにファーセンがファウルを犯し、AZがPKを獲得。イエローカードを受けたファーセンは、ヤニック・ファン・デル・ラーン主審への不満をなおも口にし続け、数分後に2枚目のイエローカードを提示された。激怒したファーセンは主審に自分のグローブを渡そうとしたが、制止された。

代わって出場し、デビューを果たしたGKロヴロ・ストゥブリャルは、メールディンクのシュートを止められず、スコアは4-3に。フローニンゲンは最後には9人で試合を終えた。100分、ハンス・ハテブールが足を滑らせた後、軽率なハンドを犯した。このためウフキルは得点できなかったが、ベテランDFもファーセンと同様に出場停止処分を受ける可能性がある。